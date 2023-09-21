Учёные РАН создали эмульсию, повышающую иммунитет

Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нынешнего роста заболеваемости не следует опасаться, однако россиянам необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья. Об этом сообщает Общественная служба новостей.