Учёные РАН создали эмульсию, повышающую иммунитет

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Академики РАН разработали наноэмульсию, способную повышать устойчивость организма к инфекциям. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».
Наноэмульсию на основе сквалена и терпентина разработали в лаборатории Института теоретической и экпериментальной биофизики (ИТЭБ) Российской академии наук (РАН). Препарат показал высокую эффективность на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. При этом, он обладает низкой себестоимостью.
На сайте РАН уточняется, что новый препарат способен повысить иммунитет в межсезонье. Кроме того, он позволяет бороться с COVID-19.
АГН сообщает, что для длительного повышения иммунитета достаточно сделать одну инъекцию данной наноэмульсии.
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На сайте РАН уточняется, что новый препарат способен повысить иммунитет в межсезонье. Кроме того, он позволяет бороться с COVID-19.
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Анастасия Чинкова