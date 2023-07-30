Учёные сообщили о способе снизить риск астмы у ребёнка

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Исследователи из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer выяснили, что диета кормящих матерей с высоким содержанием клетчатки способна защитить младенцев от серьёзных респираторных заболеваний, в числе которых и астма.
Исследование опубликовал журнал Immunity. Учёные обнаружили, что пищевые волокна меняют микробный состав материнского молока, а это влияет на развитие микробиоты кишечника младенца.
Микробы младенца взаимодействуют с клетками, которые выстилают кишечник, и заставляют их вырабатывать фактор роста, поддерживающий иммунные клетки в костном мозге. Это может усилить защиту младенца от тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, которые предрасполагают ребёнка к хроническим заболеваниям легких.
Материнская диета с низким содержанием клетчатки приводит к нарушениям процесса иммунного развития.
Плохое питание матери может привести к тяжёлым инфекциям нижних дыхательных путей, включая пневмония и бронхиолит, у детей. Эти инфекции – основная причина младенческой заболеваемости во всем мире. Также они повышают риск развития астмы.
Результаты могут повлиять на рекомендации для кормящих матерей, а также изменить детские смеси, чтобы обеспечить аналогичный защитный эффект.
В будущем исследователи планируют найти способ предотвращать астму с помощью пробиотика с полезными бактериями.
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Микробы младенца взаимодействуют с клетками, которые выстилают кишечник, и заставляют их вырабатывать фактор роста, поддерживающий иммунные клетки в костном мозге. Это может усилить защиту младенца от тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, которые предрасполагают ребёнка к хроническим заболеваниям легких.
Плохое питание матери может привести к тяжёлым инфекциям нижних дыхательных путей, включая пневмония и бронхиолит, у детей. Эти инфекции – основная причина младенческой заболеваемости во всем мире. Также они повышают риск развития астмы.
Результаты могут повлиять на рекомендации для кормящих матерей, а также изменить детские смеси, чтобы обеспечить аналогичный защитный эффект.
В будущем исследователи планируют найти способ предотвращать астму с помощью пробиотика с полезными бактериями.
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Мария Фирсова