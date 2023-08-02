Учёные выяснили, что фруктоза вызывает ожирение и диабет

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Исследователи из Колорадского университета выяснили, что фруктоза может привести к ожирению, диабету, жировой болезни печени.
Результаты опубликовал журнал Philosophical Transactions. Фруктоза является природным сахаром. Она содержится во фруктах (яблоках, финиках, инжире, груше, черносливе), в овощах (артишоках, спарже, грибах, луке, красном перце), мёде, сахарной свекле, сахарном тростнике.
По данным исследователей, фруктоза снижает активную энергию, повреждая митохондрии. Данный сахар стимулирует потребление пищи и понижает энергетический обмен в состоянии покоя.
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По данным исследователей, фруктоза снижает активную энергию, повреждая митохондрии. Данный сахар стимулирует потребление пищи и понижает энергетический обмен в состоянии покоя.
«Фруктоза играет роль в выживании. Данный сахар запасает топливо на случай нехватки ресурсов», — пишут учёные.Эксперты сделали вывод, что фруктоза может привести к набору веса, резистентности к инсулину, повышенному кровяному давлению и ожирению печени.
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Мария Фирсова