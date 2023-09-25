Учёные выявили пять профессий, способных привести к старческому слабоумию

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Исследователи пришли к выводу, что тяжелый физический труд связан с развитием деменции. Так, самыми опасными профессиями стали работники медперсонала, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, работники сельского хозяйства и фермеры. Работники в этих сферах чаще других стоят на ногах и сталкиваются с перегрузами и стрессом.
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