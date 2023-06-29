Углублённую диспансеризацию после коронавируса прошли свыше 100 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Целью углубленной диспансеризации выступает выявление патологий, которые могли возникнуть после COVID-19, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Углубленная диспансеризация проводится в дополнение к обычной. Она предназначена для выявления тех патологий, которые мог вызвать коронавирус. Это сердечно-сосудистые, эндокринные, заболевания органов дыхания и другие. С начала года углубленную диспансеризацию после COVID-19 прошли 115 тыс. жителей региона, а за всё время - почти 380 тыс. переболевших», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Обследование доступно всем жителям Московской области старше 18 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией.
Пройти такую диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления не ранее, чем через 60 дней после выздоровления. Записаться нужно на региональном портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот Денис в Telegram.
Углубленная диспансеризация проводится бесплатно, по полису ОМС.
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