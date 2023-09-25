Углублённую диспансеризацию после коронавируса с начала года прошли 200 тыс жителей Подмосковья

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Около 200 тыс жителей Подмосковья, переболевших коронавирусом, прошли углублённую диспансеризацию с начала 2023 года. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Углублённая диспансеризация позволяет своевременно обнаружить осложнения после COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем», – пояснила Стригункова.Первый этап углублённой диспансеризации включает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентген грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента могут направить на второй этап углублённой диспансеризации – компьютерную томографию лёгких, Эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
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Лора Луганская