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Уходу за тяжелобольными обучили около 2 тыс жителей Подмосковья

17 августа 2023, 22:35

Фото: Минсоцразвития МО

Порядка 2 тыс жителей Подмосковья прошли обучение уходу за тяжелобольными в симуляционных классах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Симуляционный класс – специально оборудованная комната для обучения уходу за трудными пациентами. В занятиях участвуют родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, замещающие и приёмные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение бесплатное.

По данным Минсоцразвития, что в регионе работают шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснащены оборудованием, адаптированным для организации ухода, и специальными манекенами.


Обучение состоит из теоретических лекций в онлайн-формате и практических занятий. Курс рассчитан на 12 часов, по окончании выдаётся сертификат об обучении.

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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Назван самый распространенный среди молодежи тип рака
JAMA: От рака желудочно-кишечного тракта чаще всего страдают молодые люди
17 августа 2023, 23:16

Фото: iStock/Ridofranz

В Национальном университете Сингапура ученые установили, что от рака желудочно-кишечного тракта чаще всего страдают молодые люди. Результаты соответствующего исследования опубликовал журнал JAMA Network Open.
В публикации говорится, что рост заболеваемости раком среди молодых людей во многих странах вызван рядом факторов, среди которых изменения образа жизни, рациона питания, режима сна, а также ожирение, загрязнение воздуха и прием антибиотиков.

В общей сложности авторами исследования были проанализированы истории болезней 562 145 молодых людей. Отмечается, что заболеваемость онкологией среди лиц моложе 50 лет выросла настолько, что в 2019 году по сравнению с 2010 годом на 100 000 человек было диагностировано три дополнительных случая.

При этом самыми быстрорастущими оказались показатели заболеваемости раком желудочно-кишечного тракта у пациентов в возрасте от 30 до 39 лет. В то же время заболеваемость таким раком у пожилых людей оставалась стабильной, либо снижалась.

В настоящее время ученые не могут сказать наверняка, с чем связана эта тенденция, поэтому запланировали еще ряд исследований.

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#ученые
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#молодёжь
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Эксперт Саверский объяснил переход многих россиян на самолечение
17 августа 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/Diy13

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский заявил, что рост популярности самолечения среди россиян может быть вызвана экономической и географической недоступностью медицины, а также пандемией коронавируса.
«Сейчас исследования показали 60% россиян, занимающихся самолечением. Это результат ковидного времени, когда медицинская помощь на полтора года была вообще практически недоступна и локально эти ограничения еще остаются», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Саверский.

Ещё одним фактором, повлияющим на такую ситуацию стала нехватка специалистов.

Вместе с тем, до этого сообщалось, что в подмосковные медучреждения поступило новое реабилитационное оборудование —роботизированный комплекс, тренажёр для восстановления силы мышц, комплексы для восстановления мелкой моторики и другая медицинская техника. Новое медоборудования будет использоваться для проведения эффективной реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями ЦНС, перенесшим сердечно-сосудистые и другие заболевания.

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#медицина
#лечение
#россияне
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Врач Чернышова рекомендовала больше гулять на свежем воздухе
17 августа 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что подготовить иммунитет к осени можно уже сейчас, больше времени проводя на свежем воздухе и потребляя больше овощей и фруктов.
«Рекомендую воспользоваться прекрасными летними днями: больше бывать на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической активностью (хотя бы гулять) и есть побольше сезонных фруктов и овощей», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

Она добавила, что август является нормальным месяцем для того, чтобы начать закаляться.

Кроме того, эксперт советовала наладить режим сна, от которого состояние организма зависит очень сильно. Так, Чернышова заявила, что отходить ко сну необходимо до полуночи, а с утра не спать слишком долго.

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#врач
#здоровье
#рекомендации
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Королёвские хирурги спасли руку пенсионеру, едва не отпиленную болгаркой
17 августа 2023, 16:34

Фото: Istockphoto / Ladanifer

Врачи Королёвской больницы спасли руку мужчине, пострадавшему при работе с болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 79-летний пациент с сильным кровотечением и травмой левого предплечья. Как выяснилось, он получил травму на даче, работая с болгаркой. У него была пересечена лучевая артерия и повреждён срединный нерв. Врачи решение срочно провести операцию, так как из-за сильного повреждения в кисти было нарушилось кровообращение. Это могло привести к гангрене и ампутации конечности.
«Мы сшили срединный нерв и лучевую артерию, восстановив кровоток и чувствительность поврежденной конечности. Операция прошла успешно и заняла 1,5 часа. Послеоперационный период протекает гладко, воспалительных процессов нет. Функции кисти восстановлены полностью», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Евгений Осипов
После реабилитации пенсионер будет выписан на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
#московская область
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Врач Антимирова сообщила о росте числа пациентов с загаром
17 августа 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/mabe123

Врач-косметолог Евгения Антимирова заявила, что после летних отпусков растёт число пациентов с проблемами с кожей после чрезмерного загара.
Она отметила, что наиболее часто проблемы пациентов в таких случаях связаны с проблемой пигментации кожи.

«В конце лета мы традиционно наблюдаем поток пациентов, которые перебрали летом с солнечными ваннами. Пигментация — ответ организма на злоупотребление загаром. Клетки меланоцитов защищают организм от воздействия ультрафиолетового излучения. При долгом нахождении на солнце клетки меланоцитов не размножаются или неравномерно распределяются по коже», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Антимирова.

Проблема пигментации, по словам врача, требует комплексного лечения.

При этом, эксперт рекомендовала по возможности всё-таки не допускать гиперпигментации кожи и принимать меры по её предотвращению.

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#отпуск
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Реабилитационное оборудование на сумму более 150 млн рублей поступило в подмосковные больницы
17 августа 2023, 16:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В подмосковные медучреждения поступило новое реабилитационное оборудование —роботизированный комплекс, тренажёр для восстановления силы мышц, комплексы для восстановления мелкой моторики и другая медицинская техника.

Новое медоборудования будет использоваться для проведения эффективной реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями ЦНС, перенесшим сердечно-сосудистые и другие заболевания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование.  С начала года мы поставили в наши больницы 140 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 150 млн рублей. Медтехнику получили 23 медорганизации», — рассказала Первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Медицинская техника псотупила в больницы Красногорска, Химок, Пушкино, Ногинска, Коломны и другие.

Реабилитация на новом оборудовании будет проводиться бесплатно, по полису ОМС.

Новая техника в мединцинские учреждения закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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На высокотехнологичную медпомощь жителям Подмосковья направлено 3,6 млрд рублей
17 августа 2023, 14:45

Фото: Минздрав МО

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Подмосковья в 2023 году была оказана более 19 тысяч раз. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлдумы. На оказание подобного вида помощи направлено более 3,6 млрд рублей.
«При заболеваниях, требующих применения сложных или уникальных методов лечения, жители Московской области могут получить высокотехнологичную помощь с применением новейших технологий. Это актуально, в том числе, при лечении онкологических заболеваний», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента. 
Подать заявление на получение высокотехнологической медицинской помощи можно на региональном портале госуслуг

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#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
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Диетолог Арзамасцев: Пить кофе с целью похудеть – бесполезно
17 августа 2023, 12:49

Фото: istockphoto.com/Anna Kim

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что употребление кофе вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника, однако это не способствует снижению веса.
По его словам, пить кофе с целью похудеть – бесполезно.

«Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток. <…> Кофе просто выводит у человека воду, но этот продукт стимулирует жиросжигание», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

В свою очередь, пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, что для поддержания молодости и привлекательности необходимо это высыпаться по ночам.

«Если ты спишь недостаточно, если есть стрессы, как бы ты правильно не располагался в постели, все равно будут возникать морщины и преждевременные признаки старения», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова Ованесовой.

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#здоровье
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Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорожденному с патологией кишечника
17 августа 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном перинатальном центре на 32-й неделе беременности на свет появился мальчик весом 1800 г с многочисленными пороками развития.
Малышу диагностировали: аномалию сердца, патологию мозга и высокую кишечную непроходимость в виду атрезии двенадцатиперстной кишки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Под атрезией двенадцатиперстной кишки понимается, что два конца не были соединены между собой и заканчивались слепо.

Подмосковные врачи провели уникальную операцию по соединению двух концов двенадцатиперстной кишки. 

Операцию проводили опытные хирурги Московского областного перинатального центра.
«Операция проходила открыто из мини-доступа. Были найдены оба конца атрезированной кишки, на них был наложен анастомоз по Кимура. То есть две кишки особым образом были пересечены — одна вдоль, другая поперек и сшиты между собой в виде ромба. В результате нам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта», — рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлия Шугина.
После операции через небольшой промежуток времени врачи провели повторную диагностику, которая показала, что проходимость кишечника удалось полностью восстановить. 

Малыш с множественными патологиями на сегодняшний день ещё находится под наблюдением врачей. 

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Подмосковье ищет медработников