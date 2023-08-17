Уходу за тяжелобольными обучили около 2 тыс жителей Подмосковья

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По данным Минсоцразвития, что в регионе работают шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснащены оборудованием, адаптированным для организации ухода, и специальными манекенами.
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