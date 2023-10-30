Ухудшается качество жизни: Психолог раскрыла, почему нельзя возвращаться к бывшим

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«Возвращаться к бывшему – это признавать, что вы до сих пор о нём думаете, что он до сих пор для вас важен, ценен, и вы в своей жизни оставляете ему какое-то место. То есть вы слишком много придаете значимости этому бывшему. Если вы ему нужны, интересны, пусть он объявляется сам», — сказала психолог.Если возвращение к бывшему стало привычкой, то это может говорить о токсичности отношений. В этом случае, уверена психолог, может понадобиться специалист.
«Эти токсичные отношения не дают вам двигаться вперёд и развиваться, вы находитесь в состоянии эмоциональной зависимости. В идеальном варианте вам нужен специалист, который поможет преодолеть это состояние “всё понимаю, но сделать ничего не могу”. Если вы всё-таки хотите сделать это самостоятельно, то надо принять, что чем дольше вы находились в состоянии эмоциональной зависимости, тем длительнее будет период негативного переживания, когда вы уходите из этого состояния самостоятельно. Находясь снова и снова в токсичных отношениях, вы ухудшаете качество своей жизни», — сказала Анна Сухова.Читайте также:
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