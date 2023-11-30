«Укрепляет здоровье и нормализует давление»: Диетолог назвал универсальный фрукт

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Диетолог Майкл Мосли заявил, что ежедневное употребление яблок крайне полезно для здоровья. В беседе с Daily Mirror он рассказал, как яблоки могут снизить частоту походов по врачам.
Мосли объяснил, что яблоки являются доступным фруктом, который положительно влияет на работу кишечника, нормализует давление, помогает контролировать уровень холестерина, обеспечивают организм витаминами и полезными микроэлементами.
Также употребление яблок снижает риск развития диабета и создает благоприятные условия для полезных бактерий.
Мосли посоветовал есть яблоки ежедневно в виде перекуса или вместо сладостей после еды. Врач заверил, что такая привычка поможет реже болеть и лучше себя чувствовать.
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