Уролог Беломытцев: Сидячий образ жизни и плохая экология могут вызвать бесплодие у мужчин

Фото: iStock/Sergey_Tinyakov
«Ожирение негативно сказывается как на уровне тестостерона, так и на показателях спермограммы. <...> В то же время здоровый образ жизни и правильное питание могут поспособствовать поддержанию нормального качества спермы», — рассказал Сергей Беломытцев.
Читайте также:
Уролог Грин назвал признаки опасной мужской болезни
Уролог Заозерский объяснил, какую категорию мужчин раньше всех настигнет простатит
Сохранить мужское здоровье поможет отказ от алкоголя, табака и сахара – уролог