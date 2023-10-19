Уролог Богатырев перечислил продукты, разрушающие почки

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Также разрушающей для почек является категория продуктов, богатых калием — например, авокадо.
«Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседника.
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