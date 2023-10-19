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Уролог Богатырев перечислил продукты, разрушающие почки

Уролог Богатырев: При проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель и свёклу
19 октября 2023, 01:35
Фото: iStock/locknloadlabrador

Фото: iStock/locknloadlabrador

Уролог-андролог Артур Богатырев предупредил, что при проблемах с почками не стоит есть щавель, авокадо, свёклу и ряд других распространённых продуктов.
По словам специалиста, на состояние почек в том числе влияет неправильное питание. Для недопущения развития уже имеющихся патологий, Богатырев порекомендовал воздержаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Он отметил, что это вещество в большом количестве содержится в чипсах, картофеле фри, свёкле, щавеле, шоколаде, отрубях, шпинате и орехах.

Также разрушающей для почек является категория продуктов, богатых калием — например, авокадо.


«Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседника.

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#врачи
#питание
#болезни
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В Японии придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19
18 октября 2023, 20:19

Фото: iStock/zetat

Группа японских специалистов из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения различными заболеваниями, которые передаются воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения. Об этом пишет Scientific Reports.
Сообщается, что после первых 5 секунд контакта риск заражения вирусами снижается, процесс происходит гораздо быстрее, если помещение хорошо вентилируется. Согласно мнению японских специалистов, принятие мер предосторожности во время этих пяти секунд способствует сведению на нет риска заражения заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали самую точную нейросеть для определения коронавирусной инфекции с помощью рентгеновских снимков лёгких.

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#эпидемия
#орви
#специалисты
#штамм
#вирусолог
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Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом
18 октября 2023, 19:20

Фото: Минздрав МО

Врачи подмосковного НИКИ детства помогли выжить девочке с редким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила семилетняя школьница с высокой температурой, многократной рвотой и угнетённым сознание. Ребёнок не мог двигаться. 
 
Врачи заметили у девочки странное трепетание век и отклонение глазных яблок в сторону. Такой синдром встречается крайне редко и является признаком тяжёлого заболевания – энцефалопатии Кинзбурна. Это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы с поражением мозжечка. Анализы подтвердили предположение медиков. 
 
Реаниматологи института сразу начали лечение. Девочка начала двигать руками, пытаться ходить, проявлять эмоции, узнавать окружающих. Затем понемногу стала возвращаться речь.
 
К восстановлению маленькой пациентки подключились врачи-реабилитологи – они назначили ей ЛФК и массаж. Вскоре девочку перевели из реанимации в отделение реабилитации института и продолжили восстановление. 
 
Лечение может занять около двух лет. Однако врачи уверены, что девочка вернётся к обычной жизни. Её ждут одноклассники и танцевальная секция, где она занималась с четырёх лет.

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#ребёнок
#врачи
#девочка
#подмосковье
#московская область
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Шведские учёные рассказали о пользе откладывания сигнала будильника по утрам
18 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Шведские учёные из Стокгольмского университета обнаружили, что откладывание сигнала будильника утром улучшает когнитивные способности.
Результаты исследования опубликовали в Willey. Многие люди не встают по первому сигналу будильника, а ставят второй, чтобы проснуться через 10-20 минут. Ученые решили понять, отличаются ли люди, которые постоянно откладывают будильник, от других.
 
В исследовании участвовали 1732 взрослых человека. Опрос показал, что в среднем люди, которые откладывают сигнал будильника, спят на 22 минуты дольше по утрам. У «сов» такая привычка была в 4 раза чаще, чем у «жаворонков».
 
Участникам было предложено пройти тесты на когнитивные способности. Они включали в себя запоминание определенных слов и распознавание их в словесных рядах и задачи по арифметике.
 
Выяснилось, что испытуемые, которые регулярно откладывали сигнал будильника, могут похвастаться более высокими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто этого не делает.

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#здоровье
#сон
#люди
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Подмосковная девушка попала в больницу, самостоятельно проколов уши
18 октября 2023, 17:12

Фото: Istockphoto / VladimirFLoyd

Попытка самостоятельно проколоть уши закончилась больницей для 17-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в Видновскую больницу с жалобами на острую боль и выделения из уха. Как выяснилось, она решила сделать самостоятельный пирсинг и сильно повредила ухо. Девушка сделала слишком большое отверстие и попыталась вставить в него серёжку-гвоздик. Неожиданно она провалилась в толщу мочки.
 
Через несколько часов после процедуры началось воспаление, но девушка не сообщила об этом родителям. Три дня мочка распухала, из отверстия сочились выделения. Заметив неладное, родители с дочерью обратились в больницу. Осмотр показал, что требуется хирургическое вмешательство. 
 
По заднему краю мочки хирурги сделали разрез, достали серёжку и удалили гной. Девочке назначили лечение для предотвращения осложнений. 
 
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.  А врачи напомнили, что прокалывать уши должен только специалист с достаточной квалификацией.
 
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#здравоохранение
#минздрав мо
#видное
#больница
#подмосковье
#московская область
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В Москве медики обнаружили эмбрион в печени женщины
18 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto/Andrii Bicher

В Москве врачи обнаружили эмбрион в печени пациентки, которая страдала от тянущей боли внизу живота.
Об этом сообщает столичный Депздрав на своем сайте. Москвичка обратилась с жалобами на недомогание в городскую клиническую больницу имени Кончаловского. Во время первичного ультразвукового обследования врачи заподозрили внематочную беременность. Дополнительные процедуры обнаружили в организме женщины повышенный уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон начинает вырабатываться с 6 по 8 день после оплодотворения яйцеклетки.

Врачи решили провести экстренную лапароскопию. Обнаружилось внутреннее кровотечение. Оно началось из-за редкого случая внематочной беременности. Эмбрион размером 3 на 3 см образовался в печени пациентки, что привело к разрыву внутреннего органа.
 
Замглавного врача по акушерству и гинекологии больницы Элен Вартанян рассказала, что чаще всего при внематочной беременности эмбрион формируется в фаллопиевой трубе. Но случается, что он крепится к органам брюшной полости или таза.
 
«Беременность с локализацией в печени — как у нашей пациентки — является крайне редкой патологией», — рассказала Элен Вартанян.
Сохранить эмбрион в таких случаях невозможно. На сроке в 5-7 недель он обрастает множеством тончайших капилляров. Они в данной ситуации вросли в печень. Их повреждение могло привести к смерти. Выяснилось, что эмбрион прорастает и в желчный пузырь. Он был удален вместе с затронутым патологией сегментом печени. Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентку выписали на седьмой день после оперативного вмешательства.

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#врачи
#здоровье
#москва
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Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%
18 октября 2023, 16:38

Фото: Минздрав МО

Почти 2 тыс сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию с момента старта в Подмосковье проекта «Наш участковый врач». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Реализация проекта началась год назад. Он включает шесть направлений – обучение, профилактику профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировку, наставничество и обратную связь. Главная задача – поддержка участковых педиатров
«Они регулярно сталкиваются с колоссальной нагрузкой, и наша задача – создать для них максимально комфортные условия труда, оказать психологическую поддержку. С начала реализации проекта почти 2 тыс сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию. Кроме того, врачам доступны индивидуальные анонимные консультации психологов. За год работы нам удалось снизить профессиональное выгорание среди участковых педиатров на 18%», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
«Проект позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, снизить отток врачей и повысить качество медицинской помощи детям. Мы презентовали наш проект уже в 44 других регионах, и коллеги нашли наш опыт интересным», – поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.
Кроме того, для медиков и родителей доступен интернет-портал «Детство». Это информационно-образовательная площадка с возможностью обратной связи. Там собрана актуальная информация для родителей о медицинской помощи в Подмосковье, полезные статьи и новости. А врачи могут ознакомиться с клиническими рекомендациями, нормативной документацией, узнать о предстоящих мероприятиях, мерах социальной поддержи.
 
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#минздрав мо
#здравоохранение
#врачи
#психолог
#московская область
#подмосковье
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В селе Ильинское в 2025 году построят фельдшерский здравпункт
18 октября 2023, 15:48

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В селе Ильинское Волоколамского городского округа построят новый фельдшерский здравпункт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Строительство позволит повысить доступность первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению. Здравпункт включён в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас ведётся проработка территории под его размещение», – говорится в сообщении.  
Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2025 году. В администрации подчеркнули, что здание будет соответствовать современным требованиям, оснащено медоборудованием. Там создадут все условия для приёма пациентов и работы персонала.
 
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#строительство
#волоколамск
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству
18 октября 2023, 15:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье прошел мастер-класс по сложным коронарным вмешательствам для врачей стационаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Обучение медиков прошло на базе отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ им. Владимирского.врачей учили выполнять сложные коронарные вмешательства с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования. 

«При проведении этих операций потребовалось применение одной из наиболее сложных технологий эндоваскулярной хирургии – эксимерной лазерной атерэктомии. Такая техника позволяет восстановить просвет артерии в случаях, когда у пациентов сформировались плотные пораженные участки в ранее имплантированных стентах, и их плотность не позволяет провести стандартные ангиографические инструменты», – подчеркнул руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ им. Владимирского Алексей Азаров.

Стоит отметить, что 15 врачей из Подмосковья посетили лекции, симуляционные занятия и показательные операции.

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#моники
#техника
#обучение
#операции
#подмосковье
#врачи
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Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом одновременно
Вирусолог Аграновский: невозможно заболеть ковидом, ОРВИ и гриппом одновременно
18 октября 2023, 14:47

Фото: IStock/monstArrr_

Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов в этом сезоне. Об этом рассказала эпидемиолог Елена Эсауленко. По её словам, подъём заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Радио 1», что опасности для россиян нет. По его словам, грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы коронавируса не представляют серьёзной грозы для людей.
«Грипп – это ежегодная проблема в осенний сезон, штаммы коронавируса сейчас менее патогенны, то есть убивают меньше. К тому же, если вирусы приходят втроём, они не поражают одного и того же человека, это маловероятное событие», — сказал Алексей Аграновский.
Специалист подчеркнул, что вероятность заражения сразу тремя заболеваниями снижается из-за изоляции и врождённого иммунитета, который возрастает при появлении вирусов в организме.
«Если человек заразился одной болезнью, он себя плохо почувствовал, то он никуда не пойдёт, у него меньше шансов получить второе заболевание и меньше шансов передать заболевание другому человеку, контакт его ограничен. Даже если вдруг он заболел и ему надо куда-то ехать, а в воздухе витают аэрозоль, содержание вирусы другого заболевания, то у него все равно возрастает врождённый иммунитет после первого заболевания. То есть он уже прикрыт интерфероном и этими врожденными механизмами. Шанс получить второй вирус меньше», — заметил вирусолог.
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#вирус
#грипп
#иммунитет
#коронавирус
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