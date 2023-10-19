Уролог Богатырев перечислил продукты, разрушающие почки

Группа японских специалистов из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения различными заболеваниями, которые передаются воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения. Об этом пишет Scientific Reports.