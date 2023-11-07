Уролог Смерницкий нашёл легкий способ повысить либидо без таблеток

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Врач-уролог Андрей Смерницкий заявил, что нередко мужское либидо подрывают стресс и вредные привычки, которые приостанавливают выработку тестостерона. Об этом пишет RG.RU.
По словам специалиста, восполнить нехватку необходимого гормона помогут физические нагрузки.
Смерницкий привёл данные исследований, в рамках которых устанавливалась связь между либидо и физической активностью. Выяснилось, что если организму на протяжении трёх месяцев давать нагрузку, тестостерон повышается на 36%.
Так, даже час интенсивного труда — например, рубка дров, увеличивает выработку гормона на 50%. При этом 15-минутные ежедневные занятия на велотренажёре за 12 недель дадут прирост уровня тестостерона в 17%, отметил уролог.
Однако спорт не стоит считать ключом к решению этой проблемы, добавил врач. По его словам, главное в вопросе повышения либидо — отказаться от алкоголя и курения и нормализовать питание. Жиры и легкоусвояемые углеводы стоит убрать из рациона, подчеркнул специалист.
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Смерницкий привёл данные исследований, в рамках которых устанавливалась связь между либидо и физической активностью. Выяснилось, что если организму на протяжении трёх месяцев давать нагрузку, тестостерон повышается на 36%.
Однако спорт не стоит считать ключом к решению этой проблемы, добавил врач. По его словам, главное в вопросе повышения либидо — отказаться от алкоголя и курения и нормализовать питание. Жиры и легкоусвояемые углеводы стоит убрать из рациона, подчеркнул специалист.
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Диана Аванесян