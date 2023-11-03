Utro.ru: Пожилым людям следует есть больше винограда

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Сингапурские учёные открыли, что пожилым людям рекомендуется для поддержания здоровья употреблять виноград.
Как передаёт utro.ru, ягода благотворно влияет на зрение, повышает антиоксидантную способность плазмы крови, способствует укреплению других систем организма.
Ранее психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин заявил, что любителям спорта не стоит употреблять алкогольные напитки, поскольку совмещение физических нагрузок со спиртным может привести к тромбообразованию.
По его словам, смесь спорта и алкоголя может стать смертельной.
Он также добавил, что спиртное и физические нагрузки вместе оказывают огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
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Ранее психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин заявил, что любителям спорта не стоит употреблять алкогольные напитки, поскольку совмещение физических нагрузок со спиртным может привести к тромбообразованию.
«При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне, а это ведёт к тромбообразованию», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.
Он также добавил, что спиртное и физические нагрузки вместе оказывают огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
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Мелисса Тимофеева