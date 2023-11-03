Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Utro.ru: Пожилым людям следует есть больше винограда

Utro.ru: Пожилым людям следует есть больше винограда

03 ноября 2023, 13:48
Фото: istockphoto.com/Nikolay_Donetsk

Фото: istockphoto.com/Nikolay_Donetsk

Сингапурские учёные открыли, что пожилым людям рекомендуется для поддержания здоровья употреблять виноград.
Как передаёт utro.ru, ягода благотворно влияет на зрение, повышает антиоксидантную способность плазмы крови, способствует укреплению других систем организма.

Ранее психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин заявил, что любителям спорта не стоит употреблять алкогольные напитки, поскольку совмещение физических нагрузок со спиртным может привести к тромбообразованию.


По его словам, смесь спорта и алкоголя может стать смертельной.

«При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне, а это ведёт к тромбообразованию», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.

Он также добавил, что спиртное и физические нагрузки вместе оказывают огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Читайте также:

Сомнолог Бузунов назвал способ легко просыпаться осенью

Психолог Самбурский: К опечаткам придираются люди с низкой самооценкой

Врач Звонков: мушки перед глазами опасны только в одном случае
#зрение
#кровь
#нарколог
#напитки
#здоровье
Читайте нас в
В Дубне расширили спектр плановых операций в новом сосудистом центре
03 ноября 2023, 12:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В новом сосудистом центре МСЧ №9 расширяется спектр плановых операций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Команда специалистов установила новые кардиостимуляторы трем пациентам. Аппарат прослужит новым владельцам более 10 лет и улучшит работу их сердечно-сосудистой системы. 

Стоит отметить, что на данный момент пациентам ставят однокамерные и двухкамерные кардиостимуляторы. В дальнейшем планируют начать имплантировать и трехкамерные.

Кроме этого, также пациенты смогут проходить исследования методом магнитно-резонансной томографии, так как приборы МРТ совместимы с работой кардиосттимуряторов.

Также в сосудистом центре МСЧ №9 проконсультироваться и встать на наблюдение у врача могут жители Дубны, которые ставили аппараты в других медучреждениях.

Читайте также:

В Дубне в медкомплексе установили специальное оборудование для лечения варикоза

В Дубне подписали соглашение о торговом сотрудничестве с Ираном

В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве медкластеров России и Турции
#дубна
#подмосковье
#мрт
#аппарат
#жители
#пациенты
Читайте нас в
Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов
03 ноября 2023, 11:55

Фото: IStock/Petra Richli

Когда собака писается при встрече вас дома, это может говорить как о простой радости, так и о серьёзном стрессе. Чтобы разобраться в причинах такого поведения, нужно обратить внимание на другие факторы, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Иногда именно хозяин становится главной причиной таких проявлений. Например, по возвращению домой вы журите питомца, что он разбросал вещи, собака будет пытаться подать сигналы примирения, чтобы успокоить хозяина, в том числе ими может быть мочеиспускание. В этом случае необходимо поработать над доверием, став с точки зрения собаки совершенно безопасным и предсказуемым», – отметил специалист.
Чрезмерное перевозбуждение также может быть причиной того, что собака писается от радости, считает кинолог. Чаще всего непроизвольное мочеиспускание из-за всплеска эмоций проявляется у щенков. Взрослые чересчур эмоциональные животные также могут выражать свои чувства при виде хозяина подобным образом. В этом случае нужно снизить эмоциональность при встрече. Когда вы приходите домой, дождитесь момента, когда собака успокоится и только потом приветствуйте её.

Если собака живёт в постоянном стрессе, то иногда тоже может непроизвольно мочиться, таким образом выражая свою реакцию на страх. Это может быть связано не только с тем, что питомец по каким-то причинам боится хозяина. Так он может реагировать на долгую разлуку с хозяином. Часто так ведут себя собаки, которые только появились в семье или которые не привыкли долгое время находиться в одиночестве. Решить проблему можно, пересмотрев своё отношение к питомцу.
Кинологи раскрыли, в каких случаях стресс полезен собакам
Кинологи раскрыли, в каких случаях стресс полезен собакам
Важно больше времени уделять играм и ласкам, стать предсказуемым и надёжным лидером для собаки. Если собака мочится из-за того, что долго не может находиться одна дома, нужно постепенно приучать её к разлуке. Сначала оставлять на несколько минут в закрытой комнате, постепенно увеличивая интервалы. Также можно предлагать ей игрушки, которые могут увлечь самостоятельной игрой. Постепенно собака научится спокойно находиться дома без хозяина.

Ещё одной причиной непроизвольного мочеиспускания может стать нарушенный режим дня. Кинологи напоминают, что собака может сидеть без выгула максимум 12 часов. Больший промежуток будет опасен для здоровья питомца. В этом случае проблему можно решить, наладив режим дня.

Читайте также: 

Нет физической силе: кинологи раскрыли, как правильно ругать собаку за проступки

Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки

Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом
#собаки
#страх
#животные
#игрушки
#кинологи
Читайте нас в
200 детей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в Подмосковье
03 ноября 2023, 11:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 200 подмосковных детей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в НИКИ за два года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Центр генных дерматозов в НИКИ открылся в 2021 году. Он создан для лечения «детей-бабочек»  и «детей-рыбок»

«Сейчас на учете состоят порядка 210 маленьких пациентов с редкими заболеваниями кожи. Это и ихтиоз («дети-рыбки»), и буллезный эпидермолиз («дети-бабочки»). С начала года за помощью к нам обратились 45 «детей-бабочек». С детьми работает мультидисциплинарная команда врачей, состоящая из педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, кардиолога, диетолога, сурдолога и других специалистов», - объяснила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

Стоит отметить, что при заболевании буллезным эпидермолизом кожа очень хрупкая и  подобна крыльям бабочек. При данной болезни проблематично пойти даже ЭКГ, поэтому с такими детьми работают специальные врачи. 

Кроме этого, лечение в Центре генных дерматозов можно, получив направление у лечащего врача.

Читайте также:

400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске

Психиатр назвал Инстасамку и перестройку причинами когнитивных расстройств у детей

В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены
#врачи
#дети
#лечение
#кожа
#болезни
#больница
#подмосковье
Читайте нас в
Нарколог Холдин рассказал об опасности алкоголя при занятиях спортом
03 ноября 2023, 09:40

Фото:istockphoto /Tero Vesalainen

Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что сочетание спорта и алкоголя может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При занятиях спортом употребление алкоголя может привезти к обезвоживанию и образованию тромбов.

« При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне. А это ведёт к тромбообразованию. Такой микс моментально нагружает и сердечно-сосудистую систему», —  подчеркнул Виталий Холдин. 

Стоит отметить,что эти последствия могут привести даже к летальному исходу. Врач настоятельно рекомендует не подвергать свой организм и свое здоровье таким рискам.

Читайте также:

Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания

Терапевт Савельева: Постоянная усталость может говорить об анемии

Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период
#подмосковье
#кровь
#здоровье
#врач
#вред
#алкоголь
#спорт
Читайте нас в
«Без прелюдий»: Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе
Daily Mail: Сексолог Кокс рассказала, что раздражает мужчин в постели
03 ноября 2023, 07:35

Фото: istock / stefanamer

Сексолог Трейси Кокс попросил мужчин рассказать о самых раздражающих моментах в сексе. Большинство назвали прелюдии. Об исследовании пишет Daily Mail.
Кокс рассказала, что для многих мужчин проникающий секс является любимой частью в сексе. А испортить процесс может только скучающий вид партнерши или ее просьба поторопиться, поделилась сексолог.

Многие мужчины также не любят, когда во время интима возникают мысли о провале. 

«Когда я начинаю отношения, поначалу беспокойство действует мне на нервы. Женщины обладают такой силой, которую даже не осознают. Им достаточно одного неодобрительного взгляда, и мы раздавлены», — поделился один из собеседников сексолога.
Многие мужчины также сказали, что терпеть не могут когда женщины не подготавливается к оральному сексу в плане гигиены или вообще отказываются о такого формата интима.

Кокс также сказала, что многие парни не хотят смотреть вместе со своими девушкам порнографические фильмы. Она объяснила это тем, что кто-то в паре может стесняться, а кому-то тема фильмов для взрослых кажется слишком личной. 

Читайте также: 

Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания

Сомнолог Бузунов назвал способ легко просыпаться осенью

В Саратове женщина перепутала беременность с раком
#секс
#женщины
#мужчины
#отношения
Читайте нас в
Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания
Кардиолог Бирюкова посоветовала употреблять рыбу и масло для здоровья сердца
03 ноября 2023, 05:15

Фото: iStock/Elena_Danileiko

Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, какие продукты считаются самыми полезными для сосудов и сердца.
По словам специалиста, под сбалансированным питанием подразумевается не только диета и ограничения в употреблении определённых продуктов, но и качество употребляемых продуктов, с которыми в организм должны попадать витамины, микроэлементы и клетчатка. Об этом пишет «Газета.Ru».

Бирюкова посоветовала добавить в рацион рыбу, а также оливковое и подсолнечное масло.

«Самой полезной является жирная рыба: сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы один-два раза в неделю профилактирует риски, связанные с развитием атеросклероза», — цитирует издание слова собеседницы.

Читайте также:

Neuron: Бессонница способна смягчить депрессию

Сомнолог Бузунов назвал способ легко просыпаться осенью

Диетолог Королева: Лишний вес увеличивает риск инсульта в семь раз
#рыба
#диета
#качество
#масло
#ограничения
#витамины
Читайте нас в
Neuron: Бессонница способна смягчить депрессию
03 ноября 2023, 05:01

Фото: iStock/simpson33

Учёные выяснили, что бессонная ночь может смягчить симптомы депрессии. Однако активно применять такой способ не стоит из-за краткосрочного эффекта, пишет Neuron.
В публикации говорится, что это явление объясняется увеличением высвобождения дофамина в определённых областях головного мозга.

Специалисты пояснили, что острые нарушения сна связаны с прямым изменением психики. Так, бессонница способна оказывать негативное влияние на поведение человека, что уже достаточно давно выяснили медики.

Читайте также:

Сомнолог Бузунов назвал способ легко просыпаться осенью

Диетолог Королева: Лишний вес увеличивает риск инсульта в семь раз

Диетолог Гинзбург заявил об исключительной пользе хурмы для людей в 50

#специалисты
#нарушения
#медики
#сомнолог
Читайте нас в
Сомнолог Бузунов назвал способ легко просыпаться осенью
Сомнолог Бузунов: Легче просыпаться осенью поможет искусственный свет
03 ноября 2023, 00:36

Фото: iStock/Maria Korneeva

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что для лёгкого пробуждения в осенний период можно с помощью времени подъёма и воздействия света самостоятельно корректировать свой циркадный ритм.
Специалист пояснил, что у многих людей к зиме циркадные ритмы смещаются из-за утренней темноты.

«Если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. А если с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать», — цитирует слова собеседника радио Sputnik.

Врач отметил, что смещать циркадные ритмы можно самостоятельно. Так, поможет использование искусственного освещения. Подойдут светобудильники или яркая белая лампа в 10 тысяч люксов, добавил Бузунов.

«Вечером мы можем хоть с пяти часов носить солнцезащитные очки, в семь закрывать шторы и создавать блэкаут, и мозг будет думать, что наступила ночь. Главное — постоянно соблюдать режим, тогда ритм подстроится», — пояснил сомнолог.

Читайте также:

Диетолог Королева: Лишний вес увеличивает риск инсульта в семь раз

Диетолог Гинзбург заявил об исключительной пользе хурмы для людей в 50

Терапевт Савельева: Постоянная усталость может говорить об анемии
#ночь
#врач
#диетолог
#режим
#сомнолог
#терапевт
#очки
Читайте нас в
Диетолог Королева: Лишний вес увеличивает риск инсульта в семь раз
02 ноября 2023, 19:12

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что лишний вес и сахарный диабет в семь раз увеличивают риск инсульта.
Кроме того, ожирение может привести метаболическому синдрому, который повышает риск инфаркта.

Диетолог отметила, что к лишнему весу и ожирению приводит, в первую очередь, неправильное питание и вредная еда.

«Сочетание сахарного диабета и артериальной гипертонии, которая также формируется на фоне избытка веса, повышает риск инсульта в семь раз. Метаболические поломки в организме и абдоминальное ожирение приводят к формированию метаболического синдрома, из-за чего повышается риск инфаркта миокарда», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Читайте также:

Диетолог Гинзбург заявил об исключительной пользе хурмы для людей в 50

Диетолог назвал продукты, которые сравнимы по эффекту с инъекциями для похудения

Врач Курбатова: Сырое тесто может быть крайне вредным для организма человека
#продукты
#диетолог
#еда
#питание
#ожирение
Читайте нас в
Достижения.рф