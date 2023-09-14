В 2023 году более 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Для удобства родителей и детей прохождение профосмотра доступно не только в поликлинике, но и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Всего с начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 900 тысяч детей, что на 72 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Telegram.
Читайте также:
Более 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры.
Более 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета.
Получить онлайн в Подмосковье теперь можно ещё три медицинские справки.