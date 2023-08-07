В 2023 году отремонтируют ещё 51 объект здравоохранения

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи.
На сегодняшний день специалисты проводят ремонтные работы в 80 объектах здравоохранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это и капитальный, и текущий ремонт.
На ремонт медицинских учреждений будет выделено свыше 700 миллионов рублей.
В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.
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«Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здрава», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.
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Алиса Сергиенко