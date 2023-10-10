В 2023 году в подмосковные поликлиники поступило более 20 машин неотложки

В медико-санитарных частях (МСЧ) городского округа Серпухов начали работу в рамках ежегодного месячника борьбы с раком молочной железы. Он продлится до конца октября.

«О необходимости пройти обследование мы оповещаем женщин через трудовые коллективы, администрацию округа и социальные сети», — поделилась врач онколог-маммолог Наталья Подзорова.

«Пациентки, обратившись к нам, обследуются в Серпухове, после чего мы направляем их в МСЧ № 164 в Оболенск на маммографию. Также мы выполняем УЗИ молочных желез и других локализаций. В нашем учреждении есть МРТ, СРКТ для полной диагностики», — рассказала врач.

Также записаться на обследование можно через колл-центр и регистратуру в поликлинике.Обследование занимает несколько дней и по его результатов пациента могут направить в профилактические клиники. При регулярных посещениях врача есть вероятность снизить риск появления рака молочной железы.



