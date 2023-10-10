В 2023 году в подмосковные поликлиники поступило более 20 машин неотложки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В подмосковные поликлиники поступило 22 машины неотложной помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Машины предназначены для оперативного обслуживания пациентов, когда нет угрозы жизни, а также для доставки лекарств в отдалённых районы.
«Мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причём не только скорых, но и неотложек. В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», – сказал глава региона.Воробьёв поручил информировать жителей
Также в этом году по поручению президента подмосковным подстанциям скорой помощи поставят 119 автомобилей, в их числе 36 – машин от Минпромторга. 30 скорых уже поступили в распоряжение бригад медиков.
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Лора Луганская