В Англии разработают синтетический алкоголь, который не будет вызывать побочных эффектов

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Английская компания занимается разработкой синтетического алкоголя, от которого не будет побочных эффектов.
Oddity Central пишет, что в компании GABA Labs заявили, что синтетический алкоголь позволит человеку получить легкую форму опьянения. При этом не будет нарушаться водно-солевой баланс и удастся избежать похмелья.
Синтетический алкоголь будет называться Alcarelle. Безвкусное вещество можно будет добавлять в любой напиток. В компании сообщили, что разрабатывается продукт давно, но процесс его одобрения регулирующими органами происходит очень медленно.
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«Это будет похоже на бокал вина, который расслабляет, делает вас немного болтливым, общительным», —рассказал основатель компании доктор Дэвид Натт.
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Мария Фирсова