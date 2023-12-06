В аптеках России начал заканчиваться препарат против артрита от Pfizer

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В аптеках столкнулись с дефицитом популярного препарата от Pfizer, назначаемого при ревматоидном артрите.
«Ведомости» пишут, что препарат «яквинус», по данным агрегатора «Мегааптека», отслеживающего ассортимент в крупных российских аптечных сетях, начал заканчиваться. Его уже нет в наличии в точках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, а также Новосибирске, Краснодаре и многих других больших городах.
Купить популярный препарат от артрита в Москве пока можно в 13 аптеках, в Санкт-Петербурге — в 6. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, аптеки сейчас распродают остатки лекарства.
В крупных федеральных клиниках подтверждают, что получить оригинальный препарат нет возможности уже минимум 4 месяца. В Pfizer заявляют, что поставки препарата осуществляются регулярно.
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Купить популярный препарат от артрита в Москве пока можно в 13 аптеках, в Санкт-Петербурге — в 6. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, аптеки сейчас распродают остатки лекарства.
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Мария Фирсова