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В Балашихе врачи прооперировали мужчину в критическом состоянии

15 ноября 2023, 13:34
Фото: istockphoto / Gumpanat

Фото: istockphoto / Gumpanat

Балашихинские врачи спасли жизнь мужчине с прогрессирующим сепсисом. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу с жалобами на сильную боль в горле, дискомфорт при глотании и температуру. В время осмотра мужчины врачи обнаружили гнойник в глотке, а также воспалительный процесс, который начал развиваться в мягких тканях шеи, чем и вызвал отёк.

«<…> Абсцессы, один за другим, стремительно развивались. После вскрытия и дренирования сепсиса в грудной клетке, мужчина стал задыхаться. В разрушающий процесс было вовлечено лёгкое. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и экстренно прооперировали вместе с торакальными хирургами. Мы удалили из лёгкого около 3,5 литра гнойной жидкости и некротическую ткань, установили дренажи. В реанимации состояние пациента постепенно стабилизировалось, гнойный процесс остановился», - поделился заведующий отоларингологическим отделением Алексей Агафонов.


Стоит отметить, что за жизнь пациента специалисты боролись в течении 12 дней. На сегодняшний день мужчина начал проходить курс длительной реабилитации под наблюдением врачей.

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Врач Владимир Круглый прокомментировал рост заболеваемости корью в России
15 ноября 2023, 13:33

Фото: istockphoto/Hit Stop Media

По данным Роспотребнадзора, за первые девять месяцев 2023 года в России выявлено 8073 случая кори, что в 288 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост заболеваемости этим опасным недугом прокомментировал член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр РФ Владимир Круглый.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» специалист отметил, что вспышки кори в некоторых регионах страны напрямую связаны с недостаточным уровнем иммунизации населения. Он подчеркнул, что корь — это крайне контагиозное заболевание (от лат. contagiosus — заразительный, заразный - прим. ред.), и если в каком-то регионе или стране в целом снижется уровень иммунизации, то это быстро приводит к вспышкам болезни и ее быстрому распространению. Если, например, заболел человек в многоквартирном доме, то риск заразиться возникает у всех жителей подъезда.

Врач подчеркнул, что вакцина поставляется в регионы в необходимых объемах и в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации; ее недостатка не наблюдается. При возникновении вспышки заболевания и угрозе эпидемии проводится дополнительная иммунизация взрослого населения.



В качестве профилактических мер по борьбе с распространением кори Владимир Круглый назвал иммунизацию детей по строгой схеме и жёсткое соблюдение календаря прививок.

«К сожалению, в настоящее время в силу появления некоего «антипрививочного движения» происходит достаточно много необоснованных отказов от вакцинации, которая является строго добровольной», — посетовал врач.

Чем больше будет таких отказов от иммунизации, в том числе и среди родителей в отношении своих детей, тем сильнее возрастёт риск возникновения и распространения инфекций, подчеркнул эксперт. В качестве примера он привел ситуацию в Европе 10-15 лет назад, когда со снижением иммунной прослойки среди населения тут же стали возникать опасные болезни, которые по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считались полностью побеждёнными.



В заключение врач отметил, что самым надёжным способом уберечься от кори является вакцинация в соответствие с Национальным календарём прививок. Корь вовсе не такая лёгкая болезнь, как иногда принято считать, и защититься от нее можно только с помощью прививки, которая даёт устойчивый иммунитет, подытожил Владимир Круглый.

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#иммунитет
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Врач Алексеева рекомендовала соблюдать режим сна для лучшего пробуждения
15 ноября 2023, 13:22

Фото: istockphoto.com/oatawa

Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы просыпаться без труда по утрам, необходимо выработать режим сна и чётко ему следовать.
«Сделайте традицией — ложиться спать в одно и то же время. Старайтесь, чтобы к часу ночи вы были погружены в сон. Это нужно для того, чтобы в организме начался процесс выработки мелатонина — гормона, который играет важную роль в регуляции сна и бодрствования», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Также важно перед сном исключить просмотр телевизора, новостных лент и соцсетей, а лучше посвятить время перед сном специальной гимнастике или приёму душа.

Не менее важным фактором для лёгкого пробуждения с утра, по мнению врача, является приём пищи. Специалист рекомендовала не переедать на ночь, а тем более не употреблять перед сном жирную высококалорийную пищу.
А до этого россиянам рассказали, как можно с пользой использовать остатки мясной закуски. Как пишет utro.ru, из остатков застолья можно приготовить солянку.

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#здоровье
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Взрослую поликлинику в Егорьевске открыли после капитального ремонта
15 ноября 2023, 13:05

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В городском округе Егорьевск завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Егорьевске на улице Жукова Гора полностью отремонтировали 4-этажное здание больницы.

«Ремонт выполнен в соответствии со стандартом «Наша поликлиника». Это значит, что самые посещаемые кабинеты специалистов, а также тяжёлое медоборудование переведены на 1-й этаж. Кроме того, оборудованы зоны комфортного ожидания приема врача, открытая регистратура, электронное табло с расписанием врачей, гардеробная», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Кроме этого, был установлен новый рентген-аппарат и организована водолечебница для реабилитации пациентов. 

Стоит отметить, что в ​поликлинике обслуживают порядка ​25 тысяч жителей городского округа.

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#подмосковье
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В Московской области работают 100 школ сахарного диабета
15 ноября 2023, 12:48

Фото: istockphoto /Maya23K

Более 100 школ сахарного диабета для взрослых и детей работают в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В специализированных школах пациентов обучают принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.


«Обучение пациентов с сахарным диабетом – один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета, как для взрослых, так и для детей <…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в школах уже обучились около 3 тыс. пациентов.

Кроме этого, чтобы начать обучение в школе сахарного диабета направление туда можно получить у лечащего врача-эндокринолога.

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#сахарный диабет
#подмосковье
#обучение
#светлана стригункова
#заболевания
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Подмосковные врачи спасли ребёнка от инвалидности после неудачного трюка
15 ноября 2023, 12:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы предотвратили инвалидность ребёнка, для которого акробатический этюд закончился тяжёлой травмой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К деформации руки и боли в локтевом суставе привело неаккуратное выполнение «колеса». Ребёнка доставили в МОДКТОБ, где специалисты поставили диагноз: задний вывих костей предплечья и перелом внутреннего надмыщелка плечевой кости со смещением.
«Травма очень тяжёлая. Такая патология может привести к ограничению движений конечности. Врачи вправили пациенту вывих и сделали операцию для устранения перелома. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение», - рассказал главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Теперь пациенту предстоит курс реабилитации. После полного восстановления его ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций. 
 
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#московская область
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Врач Просецкая рассказала, в каких случаях ребенку нужна помощь логопеда
15 ноября 2023, 09:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Главный логопед Подмосковья Светлана Просецкая рассказала, когда необходимо вести ребенка к специалисту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Если у ребенка отсутствует или отмечается задержка в появлении гуления, лепета, слов, фраз, ребенок не понимает обращенную речь – это повод обратиться к логопеду и пройти обследование речевого развития ребенка. Зачастую нарушения речевого развития проявляются в неправильном произношении звуков, нечеткости, проглатывании и пропусках отдельных звуков, перестановки слогов в словах. Так же могут отмечаться запинки в речи, нарушения темпа и ритма речи <…>», - отметила Светлана Просецкая.


Кроме этого, самостоятельно речь у ребенка не сможет появится. По словам врача большинство родителей привыкают к неправильному произношению ребенка, что приводит  более тяжелым проблемам с речью.

Стоит отметить, что перед тем как ставить правильное произношение звуков у пациентов, логопед проводит подготовительный этап по развитию артикуляционного аппарата. Это самый основной и долгий период в лечении. 

«<…>После того, как звук поставлен, необходимо его автоматизировать, т.е. закрепить произношение поставленного звука в слогах, словах, предложениях, самостоятельной речи. И на это также требуется время», - подчеркнула логопед.


Также продолжительность лечения зависит и от вида нарушение звукопроизношения у детей. В зависимости от того, сколько звуков нарушено и индивидуальных особенностей пациента, процесс исправления речи занимает от нескольких недель до нескольких лет.

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Science Focus: Использование наушников приводит к росту бактерий в ушах
15 ноября 2023, 01:52

Фото: iStock/cicerocastro

Учёные из университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, США, выяснили, что частое использование наушников может привести к увеличению числа бактерий в ушных проходах и, как следствие, различным инфекционным заболеваниям. Об этом пишет BBC Science Focus.
Согласно результатам первого исследования, в ушах из-за наушников множатся популяции различных штаммов стафилококка (типичных кожных бактерий). В результате второго исследования выяснилось, что после часового ношения наушников количество бактерий на вкладышах возрастает 11-кратно.

В публикации отмечается, что пока не удалось доказать, что рост числа бактерий вследствие ношения наушников коррелируют с частотой ушных инфекций. При этом некоторые исследователи отмечают, что кожа ушей травмируется при частом извлечении наушников.

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#кожа
#инфекция
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В Подмосковье осваивают новые методы лечения мочекаменной болезни у детей
14 ноября 2023, 22:47

Фото: Минздрав МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства начали внедрять лазерную литотрипсию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Это современное лечение заболеваний мочевыделительной системы у детей.
Врачи при малоинвазивном хирургическом вмешательстве вводят через естественные мочевыделительные пути оптическую камеру с лазерной установкой, находят камень в почке и разрушают лазером на мельчайшие частицы.
«Лазерная литотрипсия менее травматична для пациента по сравнению в полостной операцией. Такое вмешательство сокращает период восстановления. Проведение подобных операций стало возможным благодаря получению современного оборудования – хирургического лазерного аппарата за 6 млн рублей», – рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский.
Он уточнил, что на данный момент проведено уже шесть таких операций. Уточняется, что оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами
Men's Health: Сексолог Лемиллер дал советы мужчинам с маленьким пенисом
14 ноября 2023, 22:42

Фото: istock / monstArrr_

Если мужчине не повезло с размером полового органа, не стоит рассказывать об этом на первом свидании. Как подготовить партнершу к встрече с «маленьким дружком» рассказал сексолог, научный сотрудник Института имени Кинси по изучению секса Джастин Лемиллер. Об этом пишет издание Men's Health.
Лемиллер пояснил, что не стоит сразу обсуждать тему размера полового члена сразу после знакомства с женщиной. 

«Сначала постарайтесь найти время для установления эмоциональной связи, а после улучшить момент и поднять эту тему до того, как снимете одежду. Подумайте, как сказать, что вы более чем способны компенсировать нехватку размера», — посоветовал эксперт.
Он также напомнил, что умение доставить оргазм не всегда зависит от размера члена и многие женщины  легче испытывают оргазм от мануальной стимуляции клитора, от орального секса, или с помощью вибраторов или других секс-игрушек. 

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