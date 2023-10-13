В балашихинском жилом комплексе открыли новую поликлинику для взрослых

Фото: Минздрав МО
В Балашихе открыли новую поликлинику на 100 посещений в смену. Она расположена в жилом комплексе «Пехра» на ул. Яганова и предназначена для взрослого населения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Теперь получать медицинскую помощь рядом с домом смогут жители всего жилкомплекса. А в общей сложности с начала года мы открыли в Подмосковье 11 поликлиник», –сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Принимать в новом медучреждении будут участковые терапевты, оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог и невролог.
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Лора Луганская