В Башкирии стоматолог удалил ребенку зуб и прикрепил его обратно проволокой

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В Уфе женщина обвиняет врача стоматологической клиники в том, что он удалил её дочери коренной зуб вместо молочного, а потом вставил его и закрепил проволокой.
Телеканал UTV сообщает, что женщина привела в стоматологию 11-летнюю дочь, чтобы удалить молочный зуб, но по какой-то причине стоматолог удалил коренной зуб.
Женщина обратилась к главе Башкирии за помощью, чтобы разобраться в произошедшем. Минздрав республики инициировал проверку клиники.
Школьница после приема принимает обезболивающее лекарства и жалуется на головные боли. Её мать намерена привлечь врача к ответственности и планирует обратиться в Следственный комитет.
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«Я забежала обратно в кабинет с криком, что он не то удалил. После этого врач час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на четыре зуба. Теперь дочь не может ни есть, ни спать нормально», —рассказывает мать пострадавшей.
Школьница после приема принимает обезболивающее лекарства и жалуется на головные боли. Её мать намерена привлечь врача к ответственности и планирует обратиться в Следственный комитет.
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Мария Фирсова