В Белгороде провели уникальную операцию на открытом сердце раненного бойца

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Белгородские хирурги из областной клинической больницы Святителя Иоасафа провели уникальную операцию раненному военному. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Уточняется, что боец был доставлен из зоны проведения спецоперации. Он получил множественные осколочные ранения. Белгородские хирурги Дмитрий Басараб и Роман Шевцов вместе с анестезиологом Юрием Копытовым смогли удалить осколки, проведя уникальную операцию на открытом сердце.
В настоящее время военный восстанавливается, его состояние оценивается как стабильное. Врачи сообщают, что мужчина в скором времени пойдёт на поправку. В скором времени бойца смогут навестить родственники.
Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что врачи будут делать всё возможное, чтобы военный как можно быстрее пошёл на поправку. В Белгородской области есть все необходимые ресурсы для лечения и восстановления пациентов, подчеркнул губернатор.
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В настоящее время военный восстанавливается, его состояние оценивается как стабильное. Врачи сообщают, что мужчина в скором времени пойдёт на поправку. В скором времени бойца смогут навестить родственники.
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Анастасия Чинкова