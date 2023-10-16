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В Белгороде провели уникальную операцию на открытом сердце раненного бойца

Хирурги из Белгорода удалили осколок из сердца раненного солдата
16 октября 2023, 18:33
Фото: iStock/Gumpanat

Фото: iStock/Gumpanat

Белгородские хирурги из областной клинической больницы Святителя Иоасафа провели уникальную операцию раненному военному. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Уточняется, что боец был доставлен из зоны проведения спецоперации. Он получил множественные осколочные ранения. Белгородские хирурги Дмитрий Басараб и Роман Шевцов вместе с анестезиологом Юрием Копытовым смогли удалить осколки, проведя уникальную операцию на открытом сердце.

В настоящее время военный восстанавливается, его состояние оценивается как стабильное. Врачи сообщают, что мужчина в скором времени пойдёт на поправку. В скором времени бойца смогут навестить родственники.


Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что врачи будут делать всё возможное, чтобы военный как можно быстрее пошёл на поправку. В Белгородской области есть все необходимые ресурсы для лечения и восстановления пациентов, подчеркнул губернатор.

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Названы продукты, которые могут укрепить зубы
Нутрициолог Ульянчик: для укрепления зубов необходимо есть зелень и овощи
16 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/Vadym Pavelnko

Нутрициолог Академии «PRO Здоровье» Виктория Ульянчик рассказала, что здоровье зубов и десен можно сохранить из без лекарственных препаратов. По ее словам, нужно употреблять в пищу зелень и овощи темно-зеленого цвета.
По словам эксперта, зелень и овощи темно-зеленого цвета богаты кальцием и фосфором. Это как раз те микроэлементы, из которых состоят зубы, подчеркнула Ульянчик.
 
«Петрушка и лук обладают естественным антибактериальным действием. Также сок этих растений, проникая в труднодоступные места во рту, борется с образованием налета на зубах», - цитирует «Лента.ру» специалиста.

Ульянчик уточнила, что сладкий перец и зелень богаты витамином С, который поддерживает соединительную ткань десен. Он необходим для того, чтобы зубы не расшатывались, а десны не кровоточили.

Она также добавила, что морковь, свекла и редька содержат больше число витаминов, кальций, калий, натрий, фосфор, йод, железо, серебро и другое. Все эти компоненты приводят кровообращение в деснах в порядок, а также помогают кальцию усваиваться в структуру зубов.

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Инфекционист Тимаков: У детей часто путают с ОРВИ инфекции и аллергии
16 октября 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у детей зачастую с ОРВИ можно перепутать другие опасные недуги, такие, как бактериальные инфекции и аллергии.
Врач отметил, что всё дело в симптомах, которых схожи с ОРВИ. Среди них: температура, насморк, боль в горле, кашель.

«С этими же симптомами могут протекать и некоторые другие заболевания, которые взрослые могут перепутать с ОРВИ. Например, бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов, острая ситуация, которая связана с воздействием агрессивных внешних факторов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Тимаков.

При этом, подчеркнул специалист, менингит и пневмонию перепутать с ОРВИ не получится, поскольку симптоматика у этих заболеваний разная.

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Россиян предупредили об опасности долгого сидения в туалете
Врач Бровиков предостерег россиян от долгого сидения в туалете
16 октября 2023, 17:53

Фото: iStock/Suchada Tansirimas

Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Сергей Бровиков предупредил россиян об опасности долго сидения в туалете, по его словам, время дефекации нельзя сидеть на унитазе в одной позе дольше нескольких минут.
Он рассказал, что сидеть на унитазе можно не более пяти минут, при этом стоит избегать потуг.

«Многие люди отправляются в туалет с телефоном или книгой, из-за чего проводят там гораздо больше времени в физиологически неправильном положении. Долгое сидение на унитазе в одной позе влечет переполнение вен малого таза кровью. Это повышает риск развития геморроя», - цитирует «Лента.ру» специалиста.
 
По словам Боровикова, во время сидения на унитазе примерный угол между туловищем и бедрами должен составлять 45 градусов. В таком положении прямая кишка принимает правильную форму, а мышцы могут расслабиться. Он также уточнил, что для регулярного стула стоит употреблять в пищу больше овощей.

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#врачи
#люди
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В Подмосковье заменили более 70 единиц тяжёлого медоборудования
16 октября 2023, 17:21

Фото: Минздрав МО

С момента запуска программы по замене тяжёлой аналоговой техники в Московской области обновили 72 единицы на 1,3 млрд рублей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В Подмосковье в прошлом году стартовала программа по замене тяжёлой аналоговой техники на цифровую. Речь идёт об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы почти на 1,3 млрд рублей», – сказала зампред. 
В пример она привела новые рентгеновские аппараты, введённые в эксплуатацию в Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера и в Московском областном онкодиспансере. Оба установлены взамен старой аналоговой техники, не отвечавшей современным требованиям. 

Рентгеновский комплекс в Химках - отечественного производства. Его применяют для диагностики органов дыхания амбулаторным пациентам с подозрением на туберкулёз. Всего диспансере заменили уже шесть рентген-аппаратов. 
 
В областном онкодиспансере аппарат установлен в хирургическом корпусе. Он будет применяться для рентгенографии костей, органов грудной клетки. С его помощью планируется выявлять метастазы и изменения в лёгких воспалительного характера после операций. 
 
Всё оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

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#здравоохранение
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Врачи назвали, какие аллергены бывают в зимнее время
16 октября 2023, 17:18

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач-аллерголог НИКИ детства объяснила, что с наступлением зимы аллергены никуда не пропадают и поджидают даже дома. об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Когда уже нет пыльцы и листьев на деревьях, опасность подстерегает аллергиков дома. И нужно быть осторожными в быту: клещи домашней пыли, перхоть домашних животных, а также плесень на поверхностях влажных помещений — всё это может вызвать обострение аллергических заболеваний», - отметила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.
Также она рассказала, что специально для родителей и их детей они проводят «школы», где учат их как правильно контролировать заболевание, пользоваться ингаляторами и создавать гипоаллергенный быт.

Стоит отметит, что при неправильном использовании ингаляционных устройств эффекта от терапии. 

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#подмосковье
#аллергия
#врачи
#дети
#московская область
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Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь будет принимать пациентов со всей России
16 октября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Крупнейший в Московской области детский госпиталь в Красногорске планируют открыть в первом полугодии будущего года. В этом современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Проект строительства, по его словам, поддержал Владимир Путин.
«Я обратился к президенту в очень непростой момент. Благодарен за то, что, как и во всём остальном, нашёл поддержку. Объяснил Владимиру Владимировичу, что у нас нет большого детского госпиталя, и он поддержал проект», – рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, что в Московской области живут около двух 2 млн детей в возрасте до 18 лет. В госпитале они смогут лечиться по 18 основным профилям. 
Это будет научный центр, куда привлекут талантливых врачей. Для их комфортной работы создадут все условия.  
«В своё время президент поручил мне реализовать программу обучения детских врачей и врачей общей практики. Нужна особая забота, чтобы не было выгорания, чтобы мы предложили врачам интересные знания, чтобы они совершенствовались», – отметил глава региона. 
Ещё один масштабный проект, который ждет реализации, по словам Воробьёва, – возведение современного госпиталя на Востоке Подмосковья.

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#госпиталь
#дети
#красногорск
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Диетолог назвала самый опасный вид хлеба
Диетолог Писарева рассказала, когда хлеб опасен для организма
16 октября 2023, 15:36

Фото: IStock/foodandstyle

Нас с детства учили, что хлеб всему голова, что его нужно есть с каждым приёмом пищи. Но на самом деле это не так. Взрослому человеку будет достаточно трёх ломтиков хлеба. К тому же изделие должно быть приготовлено из правильных продуктов, рассказала «Радио 1» диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
Самый опасный хлеб – тот, в составе которого числится рафинированная мука и сахар. Такой продукт противопоказан сразу нескольким категориям людей.
«Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия (генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, — прим. Ред.) или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ», — сказала Ирина Писарева.
Однако правильно приготовленный хлеб необходим организму, так как является источником сложных углеводов, отметила специалист.
«Есть хлеб из цельнозерновой муки, безглютеновый хлеб, на запаренной зелёной гречке, льняной хлеб, с добавлением семечек, который сделан на закваске, а не на дрожжах. Такой хлеб полезен, так как это сложные углеводы, которые поступают в наш организм. За завтраком мы можем съесть два-три кусочка такого хлеба», — добавила нутрициолог.
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#хлеб
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#сахарный диабет
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Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих
Врач Зяблова: Это может приводить к операциям по исправлению перегородки
16 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto.com/dragana991

Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова заявила, что зависимость от сосудосуживающих капель может оказывать негативное влияние на способность носа дышать.
Из-за неграмотного и бесконтрольного использования капель нос может перестать дышать без внешнего вмешательства. И бывает, что пациенты, не понимая причины заложенности дывхательных путей, даже идут на хирургическое вмешательство.

«Бывает, что человек сам себе назначает сосудосуживающее средство, чтобы победить небольшой насморк при простуде, а затем начинается бесконтрольное применение. Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно. Бывает, пациент даже не понимает, что причина кроется именно в каплях. Это приводит, например, к операциям по исправлению перегородки, которая здесь вообще не при чем», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Зяблова.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что для поддержания нормального состояния здоровья в день достаточно употреблять не более 100 г орехов. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Роскачество, по словам врача, большее количество продукта организму трудно усвоить.

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Ученые объяснили, как кофеин помогает при похудении
Nutrients: Кофе полезен для похудения за счет окисления жиров
16 октября 2023, 14:17

Фото: istock / Anna Kim

Испанские ученые из Университета Франсиско де Витории обнаружили связь между употреблением кофеина и процессом похудения. Оказалось, кофеин окисляет жиры, что способствует потере веса. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.
Ученые в составе научного коллектива проанализировали ранние исследования на тему роли кофеина в расщеплении жиров и заметили, что употребление кофеина стимулирует симпатическую нервную систему. В общей сумме они проверили 182 документа, среди которых 157 научных статей и 25 обзорных. Из-за стимуляции нервной системы ускоряется сердцебиение, повышается потоотделение и кровяное давление, расширяются бронхиальные проходы, усиливается перистальтика в пищеводе, а также расширяются зрачки. 

По словам специалистов, кофеин увеличивает высвобождение жирных кислот и повышает качество липолиза. Этот метаболический процесс расщепляет жиры на составляющие их жирные кислоты, из-за чего и происходит снижение веса. Эксперты отметили, что в ходе исследований они также проверили употребление энергетиков, содержащих кофеин, а также кофеиносодержащие добавки в виде таблеток.

Они также обратили внимание на то, что употребление кофеина должны быть умеренным, так как, например, людям с высоким давлением он может навредить и вызвать бессонницу.

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