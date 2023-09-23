В Белгородской области мужчина чуть не лишился ноги из-за гипса

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В Белгородской области следователи контролируют ситуацию с мужчиной, который едва не потерял ногу из-за гипса.
Бел.Ru пишет, что житель города Строитель обратился в Яковлевскую больницу. Он сломал 3 пальца на ноге. Медработники наложили пострадавшему гипс. Спустя некоторое время у мужчины поднялась температура. А потом выяснилось, что под гипсом нога начала гнить.
Вместе с женой россиянин обратился в городскую больницу Белгорода. Там сказали, что если бы они приехали чуть позже, «ногу пришлось бы ампутировать».
В Следственном комитете проводят проверку.
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Вместе с женой россиянин обратился в городскую больницу Белгорода. Там сказали, что если бы они приехали чуть позже, «ногу пришлось бы ампутировать».
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Мария Фирсова