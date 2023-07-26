В больницах Подмосковья в три раза выросло число малоинвазивных операций

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В Московской области в три раза увеличилась доля малоинвазивных хирургических вмешательств, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Такие операции выполняют через небольшие проколы. Они имеют такие преимущества по сравнению с полостными, как более короткий период нахождения в стационаре и быстрая реабилитация.
«Например, удаление аппендицита в ряде больниц сейчас проводится почти в ста процентах случаев малоинвазивно. А в среднем доля малоинвазивных вмешательств в структуре хирургических операций с начала года выросла более чем в три раза – с 16% до 50%», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Она пояснила, что добиться такого показателя помогли оснащение больниц современной видеоэндоскопической и операционной техникой, а также высокий уровень профессионализма врачей.
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Лора Луганская