В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Новая современная медицинская техника поступила в областные больницы Люберец, Видного, Жуковского, Домодедово, Воскресенска, Мытищ и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Современное техническое оснащение необходимо для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 16 рентген-аппаратов типа С-дуга, которые используют врачи в операционных. На их закупку было направлено более 160 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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