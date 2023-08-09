В больницы Подмосковья поступило новое медоборудование на сумму более 250 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Благодаря новому оборудованию врачи смогут проводить диагностику заболеваний на ранних стадиях, а также проводить современные малоинвазивные операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники — это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Новое медицинское оборудование поступило в областные больницы городские округов: Видное, Домодедово, Красногрск, Павловский Посад, Лыткарино и другие больницы.
«Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эррозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача», — рассказала врач-эндоскопист Видновской больнцы Людмила Бухтеева.
Медицинская техника закуплена благодаря проекту модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.Читайте также:
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