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В больницы Подмосковья поступило новое медоборудование на сумму более 250 млн рублей

09 августа 2023, 16:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование, предназначенное для проведения диагностики пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей.

Благодаря новому оборудованию врачи смогут проводить диагностику заболеваний на ранних стадиях, а также проводить современные малоинвазивные операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники — это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В новом оборудование есть встроенная камера, которая даёт возможность получения детального изображения исследуемого органа и на ранней стадии выявить различные заболевания, в том числе онкологические, кроме того оборудование будут использовать для выполнения биопсии.

Новое медицинское оборудование поступило в областные больницы городские округов: Видное, Домодедово, Красногрск, Павловский Посад, Лыткарино и другие больницы.
«Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эррозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача», — рассказала врач-эндоскопист Видновской больнцы Людмила Бухтеева.

Медицинская техника закуплена благодаря проекту модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Россиянам рассказали о страшных последствиях употребления большого количества яиц
Гастроэнтеролог Кашух: Переизбыток яиц может ускорить развитие атеросклероза
09 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что при употреблении большого количества куриных яиц могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, в частности повышается риск развития атеросклероза.
Всему виной содержание в желтке яиц холестерина.

Кроме того, яичный белок в редких случаях способен вызвать аллергию.

Однако яйца обладают и полезными свойствами.

«В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — один важный ингредиент в составе яиц. Он помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Врач отметила, что важно соблюдать меру в употреблении людого продукта, включая яйца. Так, специалист рекомендовала есть не более 1-2 яиц в день.

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#яйца
#продукты
#врач
#диетолог
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Российские ученые разрабатывают протез для печени
09 августа 2023, 16:07

Фото: istockphoto/Evgeny Lonskov

Ученые Российского химико-технологического университета работают над новым методом восстановления клеток печени, поврежденных из-за цирроза. Он предполагает удаление разрушенных тканей и установку на их место специального каркаса, который будет стимулировать регенерацию собственных клеток организма.
Основой импланта, вживляемого на место поврежденных и разрушенных клеток печени, является особый пористый материал — аэрогель. Он будет производиться из биополимеров. Причем каждый каркас, который впоследствии будет обрастать живой тканью, будет напечатан на 3D-принтере строго индивидуально для каждого пациента, передают «Известия». Конструкцию заполнят антибиотиками для подавления воспалительных процессов и стволовыми клетками пациента, чтобы ускорить процесс восстановления.

Специалисты уже провели испытания свойств нового материала на животных. Эксперимент показал, что аэрогель не токсичен, не вызывает отторжения и полностью безопасен. По словам ученых, до момента применения метода в медицинской практике еще предстоит пройти полный цикл доклинических и клинических испытаний. Проект получил поддержку Российского научного фонда.

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#эксперимент
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#ученые
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Комментарий Минздрава МО по происшествию в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 13:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Всем пострадавшим при взрыве будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, 5 бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них 6 — в тяжелом состоянии», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ведомство сообщает, что всем пострадавшим при взрыве будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.

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#тела
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Подмосковные врачи прооперировали юношу, пострадавшего из-за лобового столкновения с КамАЗом
09 августа 2023, 11:20

Фото: istockphoto / Gumpanat

Бригада скорой помощи доставила 17-летнего юношу в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу.
Подросток находился в тяжелом состоянии после автомобильной аварии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что после столкновения с КамАЗом подросток перелетел с заднего сидения, застряв в лобовом стекле легкового автомобиля. Экстренные службы доставали парня из легкого автомобиля.  

После обследования врачи диагностировали переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, закрытый оскольчатый перелом средней трети бедренной кости. Врачи приняли решение о ​срочном проведении оперативного вмешательства. 

«Во время операции мы сопоставили отломки бедра и зафиксировали их металлической пластиной. Молодому человеку предстоит длительное восстановление и повторная операция для удаления металлических конструкций после полного сращивания костей. Переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, срастутся без хирургической помощи», — рассказал врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.
На данный момент подросток чувствует себя лучше, ему предстоит длительная реабилитация ​и ещё одна операция. 

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#операции
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Профессор Даренков и главный уролог Фатихов поделились опытом с молодыми урологами
09 августа 2023, 09:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В понедельник, 7 августа, профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД Президента РФ Сергей Даренков, совместно с главным внештатным урологом Подмосковья Рамисом Фатиховым и врачами Красногорской больницы провели мастер-класс для врачей-урологов.
В рамках мастер-класса профессор и главный уролог провели две показательные реконструктивно-пластические операции у пациентов с патологией мочеточников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
«У первой пациентки с онкологическим заболеванием после перенесённой химиотерапии и лучевой терапии возникла обструкция — нарушение проходимости единственной правой почки, в связи с этим ей была выполнена пластическая операция мочеточника. Операция прошла успешно и заняла 3,5 часа. У второй пациентки наблюдалась врожденная патология — сужения просвета верхних мочевых путей, которое привело к нарушению оттока мочи. Ей провели лапароскопическую операцию», — рассказал главный внештатный уролог Подмосковья Рамис Фатихов. 
Две пациентки, которым проводились операции, на данный момент наблюдаются врачами. 

Красногорские врачи часто участвуют в различных мастер-классах, встречах, лекциях и семинарах, чтобы повышать свою квалификацию. ​Знание современной медицины ​очень важно для врачей. 

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#операции
#подмосковье
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В России увеличилось количество детей, заболевших туберкулёзом и гепатитами
08 августа 2023, 20:12

Фото: iStock/SeventyFour

За первое полугодие 2023 года в России увеличилось число заболевших туберкулёзом, острыми и хроническими гепатитами детей младше 14 лет. Это следует из ежемесячного отчёта Роспотребнадзора по инфекционным заболеваниям.
У 703 детей выявили туберкулёз – это на 17% больше прошлогодних показателей. 

Гепатиты выявили почти у 400 детей, что на 22% больше, чем в 2022 году.

Заведующий приёмным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Валентин Ковалёв в беседе с изданием «Медвестник» уточнил, что главной причиной повышенной заболеваемости является отказ от прививок. Прививки от туберкулёза и гепатита В включены в перечень обязательных, их делают в течение нескольких дней после рождения ребёнка.

Кроме того, по той же причине увеличилось число детей, заболевших корью, коклюшем, паротитом и ветряной оспой. 

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#медицина
#заболевания
#дети
#россия
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Эпидемиолог Михайлов рассказал об успехах в лечении гепатита С
08 августа 2023, 19:53

Фото: istockphoto/Shidlovski

Гепатит С долгое время называли «ласковым убийцей». Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов рассказал, почему в настоящее время использование такого эпитета для этого заболевания не вполне правомерно.
Гепатит С является одной из причин цирроза печени и первичного рака печени, напомнил специалист в беседе с РИА Новости. Именно поэтому долгое время это заболевание называли «ласковым убийцей». Но сейчас оно таковым уже не является, заметил эксперт. Хотя вакцины от гепатита С ученым до сих пор создать не удается, в последнее время удалось достичь значительных успехов в его лечении. Появились препараты, которые способны воздействовать на вирус на разных этапах его репликации в организме.

Если сначала, когда медики только начали применять для лечения гепатита С интерфероны, их эффективность достигала 30 процентов и это считалось успехом, то позже, когда появились препараты на основе ингибиторов полимерплазы РНК, лечение интерферонами утратило свою актуальность. Современные препараты позволяют достичь полного излечения в 95-98 процентах случаев. Это удивительный результат, который показывает, что найден эффективный способ лечения гепатита С, заключил эксперт.

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#эксперт
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#гепатит
#препараты
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Nature Communications: Создана вакцина долгого действия от вируса, вызывающего рассеянный склероз
08 августа 2023, 19:07

Фото: istockphoto/Chris Ryan

Австралийские и американские ученые создали долгодействующую вакцину от вируса Эпштейн-Барр (EBV) и провели ее успешные испытания на модельных животных. Считается, что этот вирус является одной из причин развития рассеянного склероза, против которого до сих пор не существует эффективных лекарств.
Вакцину разработала и опробовала научная группа под руководством профессора Медицинского исследовательского института Бергхофера в Брисбене (Австралия) Раджива Кханны, сообщает издание Nature Communications. Исследователям удалось подобрать набор антигенов, соответствующий полному жизненному циклу вируса в человеческих клетках. В будущем новая разработка станет безопасной альтернативой для РНК-вакцин от EBV, проходящих сейчас клинические испытания.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание нервной системы, при котором клетки иммунной системы начинают атаковать нервные окончания. В результате нервы начинают хуже проводить сигнал, что приводит сначала к легкому онемению конечностей, а затем может привести к параличу, слепоте и смерти. Причиной развития рассеянного склероза ученые считают нарушение нормальной работы иммунной системы в результате проникновения вирусной инфекции. Основным кандидатом специалисты считают вирус Эпштейн-Барр. В таком случае разработка новой вакцины может дать шанс на избавление от болезни, ранее считавшейся неизлечимой.

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#болезни
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Economic Times: Новый подвид коронавируса обнаружен в Индии
08 августа 2023, 18:26

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Специалисты индийского консорциума по геномике COVID-19 сообщили о выявлении в стране ряда случаев заражения новым подвидом болезни, который называют Eris. В настоящее время он довольно быстро распространяется в Великобритании.
Всемирная организация здравоохранения следит за распространением новой мутации коронавируса. Специалисты отмечают, что ее появление является еще одним доказательством того, что вирус продолжает мутировать, независимо от того, какое количество людей предпочитают игнорировать тот факт, что COVID-19 по-прежнему представляет опасность. По сообщению издания Economic Times, новый штамм является производным от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте нынешнего года.

До недавнего времени эта модификация коронавируса не вызывала больших опасений, но сейчас ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. По информации министерства здравоохранения Индии, за сутки в стране было выявлено 54 новых носителя COVID-19. В результате общее число активных случаев заболевания в стране достигло 1 574 человек.

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Подмосковье ищет медработников