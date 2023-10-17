В больницу Долгопрудного поступила новейшая эндоскопическая система

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В эндоскопическое отделение Долгопрудненской больницы поступило новейшее оборудование – эндоскопическая система. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Больница стала первой в Подмосковье после головного учреждения, «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», где оборудование опробуют в клинической практике. С помощью этой эндоскопической системы можно диагностировать ранние формы онкологических заболеваний и предопухолевых состояний. А специальные оптические технологии улучшают визуализацию сосудов, что позволяет управлять рисками во время операции», – говорится в сообщении.После установки этой системы в больнице прошло обучение сотрудников новейшим функциям. Сообщаетс, что самое современное эндоскопическое оборудование позволит врачам освоить современные технологии, а пациентам – получить передовую высокотехнологичную диагностику на уровне ведущих федеральных центров России.
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Лора Луганская