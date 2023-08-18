В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса с десятками мутаций

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформировали, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире за 28 дней выросло на 63%. Согласно данным ВОЗ, с 17 июля по 13 августа 2023 года в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией. При этом 2,3 тыс. человек умерли.
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