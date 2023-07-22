В Бурятии офтальмохирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку

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Медики Республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали 100-летнюю пациентку.
«Московский Комсомолец» пишет, что 100-летнюю женщину госпитализировали с катарактой.
Сама операция и восстановление прошли успешно. Женщина уже выписана и находится дома в удовлетворительном состоянии.
Жительница Бурятии раскрыла секрет своего долголетия: «Я никогда не курила и не употребляла алкоголь. Нужно двигаться, чтоб организм работал. Ведь раньше все было вручную, без машин — огород, хозяйство, домашний скот», —рассказала женщина.
Ранее 100-летняя жительница Великобритании назвала любовь к чаю секретом своего долголетия
StokeonTrentLive сообщает о жительнице Великобритании, которая отпраздновала свой 100-летний день рождения и поделилась секретом долголетия, рассказав о своем увлечении чаем. Женщина по имени Ирен Спростон, проживающая в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отмечала свой вековой юбилей 19 июня. Несмотря на свой внушительный возраст, Ирен продолжает жить в своем собственном доме, куда в этот день съехались родные и друзья, чтобы поздравить её. У дамы есть четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.
На вопрос о том, в чем заключается её секрет долголетия, Спростон с энтузиазмом рассказала о своей страсти к чаю, указав точное количество этого напитка, которое, по её мнению, необходимо употреблять.
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Сама операция и восстановление прошли успешно. Женщина уже выписана и находится дома в удовлетворительном состоянии.
Ранее 100-летняя жительница Великобритании назвала любовь к чаю секретом своего долголетия
StokeonTrentLive сообщает о жительнице Великобритании, которая отпраздновала свой 100-летний день рождения и поделилась секретом долголетия, рассказав о своем увлечении чаем. Женщина по имени Ирен Спростон, проживающая в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отмечала свой вековой юбилей 19 июня. Несмотря на свой внушительный возраст, Ирен продолжает жить в своем собственном доме, куда в этот день съехались родные и друзья, чтобы поздравить её. У дамы есть четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.
На вопрос о том, в чем заключается её секрет долголетия, Спростон с энтузиазмом рассказала о своей страсти к чаю, указав точное количество этого напитка, которое, по её мнению, необходимо употреблять.
«Мой секрет долгой жизни — это восемь чашек чая в день», - заявила она.Ирен не употребляет спиртные напитки, и в честь своего дня рождения она вместе с гостями отпраздновала, выпив чашку своего излюбленного чая Typhoo.
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Мария Фирсова