В Депздраве Москвы рассказали о возможных причинах лени

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Отмечается, что появление лени могут спровоцировать различные аллергии, например на цветение растений, а также изменение длительности светового дня.
При этом Тяжельников сообщил, что употребление жирной пищи и алкоголя, а также курение и недосып могут стать причинами лени в жаркое время года.
Кроме того, главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк рассказал, что лень может быть вызвана как усталостью, так и психологическими проблемами.
По его словам, страхи и комплексы, а именно боязнь неуспеха какого-либо дела, может привести к бездействию и даже отчаянию человека.
Сегодня, 20 августа, традиционно отмечается Всемирный день лени.
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