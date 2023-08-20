В Депздраве Москвы рассказали о возможных причинах лени

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

«Заболевание требует незамедлительного подключения кардиологов с назначением терапии сердечной недостаточности. К восстановлению юного пациента были также подключены врачи отделения реабилитации НИКИ детства, потому как ребенок был ослаблен и не мог ходить», — сказала главный детский кардиолог регионального министерства здравоохранения, заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.

Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа.

После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей.