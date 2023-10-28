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В детскую поликлинику Каширы-2 поступил новый аппарат УЗИ

28 октября 2023, 21:01
Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

В Детское поликлиническое отделение в Кашире-2 поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Новое оборудование было поставлено в медицинское учреждение на замену старому, 2012 года выпуска. Современный аппарат способен диагностировать образования размером менее 1 миллиметра.

«Как и любая компьютерная техника, а аппарат УЗИ относится именно к ней, все со временем устаревает. Появляются новые технологии, который позволяют увидеть более качественные картинки. Новый аппарат позволяет проводить все виды исследований, которые назначаются врачами», - рассказала педиатр и врач ультразвуковой диагностики Светлана Штеер.


Отмечается, что новый аппарат по размеру чуть больше обычного ноутбука. Специалист может взять его с собой при необходимости навестить пациентов за пределами поликлиники.

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#поликлиника
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В Минздраве осудили проведение в Москве забега «Пивная миля»
В Минздраве заявили, что московский забег «Пивная миля» опасен для здоровья
28 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/celsopupo

Забег «Пивная миля», который проходит в Москве в субботу, опасен для здоровья его участников. Такое мнение высказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова в беседе с РИА Новости.
В Москве 28 октября проводится забег «Пивная миля». Он заключается в том, что участники, перед тем как пробежать дистанцию в 400 метров, должны выпить четыре банки пива по 0,33 литра крепостью 4,9 градуса.

Дроздова заявила, что одновременное употребление алкоголя и занятие спортом несовместимо. Это может иметь негативные последствия, такие как: нарушение ритма сердца, резкое повышение артериального давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом и повышенный риск травматизма.

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#забег
#москва
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Кардиолог Гаглошвили: Густота крови таит в себе смертельную опасность
28 октября 2023, 12:27

Фото: istockphoto/Yaroslav Olieinikov

С излишне густой кровью существует высокая вероятность нарушения кровообращения, тромбозов, инфаркта и инсульта. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал о диете, помогающей предотвратить загустение крови.
По словам специалиста, многие люди самостоятельно приближают себя к трагедиям вроде инфаркта или инсульта, способным привести даже к летальному исходу. Это происходит из-за того, что люди лишают себя необходимой организму воды, передает «Российская газета». Врач уверен, что специально разжижать кровь не нужно. Необходимо просто пить достаточное количество воды.

Кроме того, питание в целом должно быть сбалансированным. Выявить слишком густую кровь можно с помощью простых анализов. В этом случае врач рекомендует удалить из рациона сахар и чаще пить простую воду. В этом случае риск возникновения тромбоза, инфаркта или инсульта значительно снизится.

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#вода
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Специалист назвала мифом связь диабета с употреблением сахара
Врач Селиверстова: Сладкое напрямую не влияет на развитие сахарного диабета
28 октября 2023, 07:42

Фото: iStock/Andrii_Shablovskyi

Продукты, содержащие сахар, напрямую никак не связаны с развитием сахарного диабета, рассказала в интервью РИА Новости врач -гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова, завотделением гастроэнтерологии МОНИКИ имени Владимирского. Однако, по её словам, частое употребление сладкого наверняка отразится на весе человека.
«Связь сахарного диабета и сладкого — это мифы», — отметила специалист, подчеркнув, что наиболее распространён сахарный диабет так называемого второго типа, или «диабет толстых», на развитие которого употребление сладостей влияет лишь опосредованно.

Главной же опасностью бесконтрольного употребления сладкого, объяснила доктор Селиверстова, является именно набор лишнего веса, так как увлекшись этим процессом, человек легко может превысить суточную норму получаемой глюкозы — 50 граммов для взрослого человека. Именно «перебор» глюкозы в данном случае и обеспечивает нам лишние килограммы.

С другой стороны, в умеренном потреблении конфет, сахара, мармелада и прочих сладостей есть и польза: получаемая при этом глюкоза — главный физический компонент и источник энергии для сердца, мозга и мышц человека.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что от сладкого повышается уровень глюкозы, и как следствие — выделяется гормон удовольствия. Когда это происходит регулярно, то в конце концов случается «откат», и настроение ухудшается. Из-за этого возможен эмоциональный упадок, приводящий к депрессии, предупредила врач.

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#сахарный диабет
#врачи
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Диетолог Кабанов заявил о наличии антибиотиков в мясе и молоке
27 октября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/rai

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что больше всего антибиотиков может содержаться в молочных и мясных продуктах.
«Антибиотики используют в животноводстве из-за сильной скученности животных, которые находятся в грязных, непроветриваемых помещениях. Если не добавлять антибиотики регулярно в корм, поголовье может пасть. В итоге появляются бактерии, стойкие к антибиотикам. В массовом порядке распространяется антибиотикорезистентность. Каждый день в молоке и мясе мы получаем дозу различных антибиотиков, позволяя болезнетворным бактериям привыкнуть к ним. А когда нам придётся принимать антибиотики, они могут уже не помочь», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.

Специалист отметил, что избежать употребление антибиотиков через мясо, молоко или сыр практически невозможно в нынешних реалиях. По его словам, даже фермеры сейчас могут использовать антибиотики.

Для того, чтобы в больше степени обезопасить свой организм, врач рекомендовал сократить потребление мясной и молочной продукции, добавив в рацион больше растительной пищи.

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#молоко
#сыр
#врач
#мясо
#антибиотики
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Ученые рассказали, почему вредно пить безалкогольное пиво
Cornell: Безалкогольное пиво может приводить к бактериальному отравлению
27 октября 2023, 15:07

Фото: istock / nitrub

Команда ученых из Корнелльского университета (Cornell) выяснили, что пиво, не содержащие алкоголь, может приводить к отравлению патогенными бактериями. Исследование опубликовали в Journal of Food Protection.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого поместили в безалкогольное и слабоалкогольное пиво пять штаммов бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, листерии и в течение 63 дней наблюдали за ростом патогенов.

Выяснилось, что в безалкогольном пиве бактерии активно увеличивали свою популяцию, а в слабоалкогольном патогены не размножались или делали это крайне медленно. К примеру, кишечная палочка и сальмонелла смогли выжить и в слабоалкогольном пиве. Листерия оказалась менее устойчивой и через несколько дней уровень бактерий снизился ниже предела обнаружения. Исследования проводились при одинаковой температуре около 4 градусов Цельсия.

Как утверждают исследователи, пастеризация, фильтрация и добавление консервантов снижают риск отравления. При этом некоторые бактериальные штаммы выживают даже в крепком пиве.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил инициативу по запрету алкоголя на фуд-кортах торговых центров.

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В Подмосковье врачи помогли родиться двойне с переплетенными пуповинами
27 октября 2023, 14:44

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

Врачи Щелковского перинатального центра помогли родить женщине, беременную двойней с многократным переплетением пуповин. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

24-летняя женщина, беременная двойней, поступила в больницу с регулярными схватками на сроке 33 недели.


«Пациентка была сразу же направлена в операционную, где мы провели ей кесарево сечение. Во время вмешательства было выявлено многократное сплетение пуповин малышей. Благодаря слаженной работе бригады врачей, на свет появились 2 девочки весом около 2000 г каждая. », - объяснил заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кроме этого, по словам заведующего даже однократное сплетение пуповин очень опасно.

Стоит отметить,что младенцы были переведены в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения, потому что родились раньше срока. Сейчас пациентка с детьми уже выписана домой.


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#дети
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В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены
27 октября 2023, 12:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области дети могут пройти комплексное обследование на аллергены в Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ). Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохран
С начала года в НИКИ детства открылось отделение детской аллергологии и иммунологии. С октября стали доступны обследование на аллергены и лабораторная аллергодиагностика.

«Мы запустили комплексную услугу по профилю аллергология-иммунология в клинико-диагностическом центре НИКИ детства. Теперь у юных жителей Подмосковья появилась возможность проходить аллергодиагностику по полису ОМС. В списке исследования на многие возможные аллергены - перхоть домашних животных, различные продукты, пыльца разных растений, пылевые клещи, плесневые грибы и другие», - поделилась заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Марина Малиновская.

Также родители и дети могут попасть на консультацию с аллергологом-иммунологом, который поможет создать гипоаллергенный быт и питание для ребенка.

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#подмосковье
#врачи
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#аллергия
#иммунитет
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В Подмосковье увеличат число бюджетных мест в областном медицинском колледже
27 октября 2023, 10:57

Фото: пресс-служба министерства зравоохранения Московской области

В 2024 году будет увеличено количество бюджетных мест в областном медицинском колледже.Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохранения Московской области.
«Традиционно мы видим большой спрос у абитуриентов на получение среднего медицинского образования. В этом году конкурс по ряду специальностей в областном медицинском колледже №1 составил 6 человек на место. В этом году на бюджетную форму обучения поступили 2400 человек, в следующем мы планируем увеличить количество мест до 2800<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что с 2017 года количество мест выросло почти в два раза. В настоящий момент в Московском областном медицинском колледже №1 образование получают 9,6 тыс. студентов. 

Кроме этого, с 223 года в медколледже можно заключить договор на целевое обучение, который обеспечит гарантированное трудоустройство после обучения.

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Читатели Reddit дали советы женщине, которая влюбилась в мужчину с микропенисом
27 октября 2023, 10:37

Фото: istock / grinvalds

Пользовательница Reddit, которая влюбилась в мужчину с микропенисом и трудностями с эрекцией, пожаловалась на отсутствие секса с проникновением и попросила советы у людей, которые сталкивалась с подобными проблемами.
28-летняя девушка рассказала, что начала близко общаться с парнем, сильно полюбила его, но чуть позже узнала, что он обладает крайне маленьким размером полового челна. Мужчина ей также признался, что может поддерживать эрекцию только с помощью препаратов.

Комментаторы поста выразили сочувствие женщине и предложили открыто обсудить эту проблемную тему с ее мужчиной.

Пользователи предложили паре научиться испытывать удовлетворения от других форматов секса. Можно использовать различные сексуальные игрушки, насадки на член. Также кто-то выразил мнение, что важно создать комфортные условие и помочь партнеру почувствовать себя увереннее во время близости. Некоторые предложили женщине позволить ее мужчине употреблять «Виагру», так как размер пениса может увеличиться.

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