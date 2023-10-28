В детскую поликлинику Каширы-2 поступил новый аппарат УЗИ

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира
«Как и любая компьютерная техника, а аппарат УЗИ относится именно к ней, все со временем устаревает. Появляются новые технологии, который позволяют увидеть более качественные картинки. Новый аппарат позволяет проводить все виды исследований, которые назначаются врачами», - рассказала педиатр и врач ультразвуковой диагностики Светлана Штеер.
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