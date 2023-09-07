В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
«Продолжаем обновлять материально-техническую базу нашей больницы. Новый цифровой маммограф более современный, надежный и безопасный. Также в рамках модернизации во взрослую поликлинику был поставлен флюорограф и рентгеновский аппарат. К концу года планируем обновить весь наш парк тяжелого медоборудования», — отметил главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.
«Аппарат имеет возможность хранения и передачи данных в PACS Московской области, что позволит получать консультацию специалистов МОНИКИ. Данная система позволяет хранить снимки в хорошем качестве в течение длительного времени», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Дмитровской олбластной больницы Ксения Сурикова.Обследование на новом аппарате прошли уже более 40 пациенток.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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