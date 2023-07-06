В Долгопрудном из бронха пациента за 15 минут достали кукурузное зерно

Фото: Минздрав МО
Врачи Долгопрудненской больницы извлекли из бронха пациента кукурузное зерно. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
60-летний мужчина поступил в стационар с жалобами на боль в груди и ощущение инородного тела. Он рассказал, что ел кукурузу и подавился зерном. Обследование подтвердили наличие инородного предмета в бронхе пациента, и его отправили в хирургическое отделение.
С помощью видеобронхоскопа и эндоскопического оборудования инородное тело достали из правого бронха, восстановив проходимость дыхательных путей. Малоинвазивная операция заняла всего 15 минут.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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С помощью видеобронхоскопа и эндоскопического оборудования инородное тело достали из правого бронха, восстановив проходимость дыхательных путей. Малоинвазивная операция заняла всего 15 минут.
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Лора Луганская