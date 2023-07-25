В Долгопрудном пациенту удалили гигантскую аневризму бедренной артерии

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Врачи Долгопрудненской больницы удалили пациенту аневризму бедренной артерии величиной с куриное яйцо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 53-летний мужчина с жалобами на пульсирующее и быстрорастущее образование в паху. После обследования медики выявили у него гигантскую аневризму правой бедренной артерии. Это очень опасная патология, которая может привести к гибели.
Причиной патологии могла стать любая инфекция, вплоть до последствий кариеса. Операция, продолжавшаяся 2,5 часа, заключалось в удалении огромного патологического образования и в протезировании бедренной артерии. Кровоток в конечности в итоге был сохранён.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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Причиной патологии могла стать любая инфекция, вплоть до последствий кариеса. Операция, продолжавшаяся 2,5 часа, заключалось в удалении огромного патологического образования и в протезировании бедренной артерии. Кровоток в конечности в итоге был сохранён.
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Лора Луганская