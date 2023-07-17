В Долгопрудном спасли 87-летнюю пациентку с запущенной онкологией

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Жительница Долгопрудного Любовь Ивановна поступила в стационар по направлению гематолога поликлиники на обследование. В последний год уровень гемоглобина в её крови неуклонно снижался, несмотря на лекарственную терапию. После тщательного обследования у неё обнаружили онкологическое заболевание.
Пациентку на второй день после госпитализации перевели из терапевтического отделения в хирургическое, предложив операцию, на которую она согласилась. Химиотерапию в таком возрасте женщине было бы сложно выдержать. Врачи стали готовить её к операции – переливать кровь, повышать гемоглобин.
Уже на вторые сутки после операции у пациентки восстановилось нормальное пищеварение, уровень гемоглобина в крови повысился и не снижается, постепенно проходит слабость. Спустя две недели после госпитализации её выписали на амбулаторное наблюдение.
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