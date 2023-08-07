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В Долгопрудном врачи спасли онкобольного, проведя уникальную операцию

07 августа 2023, 16:11

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Врачи больницы Долгопрудного удалили пациенту девять раковых опухолей и спасли ему жизнь в клинически сложном случае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
57-летний житель Саранска работал водителем в Долгопрудном. Несколько лет назад мужчине диагностировали саркому, он наблюдался у онколога. Две недели назад пациента экстренно доставили в долгопрудненскую больницу с симптомами перитонита – воспалением брюшины, которое часто заканчивается гибелью.

Пациента тщательно обследовали и срочно прооперировали. В ходе операции хирурги обнаружили девять опухолей в желудке и тонком кишечнике. Именно они и вызвали перитонит. Чтобы удалить все раковые опухоли, пришлось провести четыре оперативных вмешательства за неделю.


Кропотливый процесс требовал между операциями постоянного диагностического наблюдения. Сейчас благодаря слаженной работе хирургов, реаниматологов и диагностов мужчина чувствует себя нормально. В ближайшие дни он будет выписан на лечение по месту жительства.

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#подмосковье
#московская область
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Названы страшные последствия частого употребления обезболивающих
Врач Маскин: частое употребление обезболивающих может спровоцировать инфаркт и инсульт
07 августа 2023, 16:10

Фото: istockphoto.com/Alexey Koza

Врач Максим Маскин предостерёг россиян от длительного и бесконтрольного приёма обезболивающих, поскольку это может привести к нарушению работы различных систем организма, а также повысить риск развития инфаркта и инсульта.
«Превышение длительности приёма, указанной в инструкции, сопровождается риском нежелательных явлений — нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений», — добавил в беседе с Газета.ру Маскин.

Кроме того, бесконтрольны приём обезболивающих средств, по словам врача, может грозить нарушением функции печени и почек.

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#здоровье
#лекарство
#врач
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В Минздраве исключили ограничения на УЗИ после решения Верховного суда
07 августа 2023, 15:47

Фото: iStock/zilli

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили о том, что дополнительных ограничений в правила проведения УЗИ после решения Верховного суда не вводилось.
По данным министерства, правила образца 2020 года, по которым УЗИ может проводиться только по назначению лечащего специалиста, остаются в силе. В ведомстве пояснили, что во время проведения ультразвукового исследования может использоваться анестезия, из-за применения которой могут последовать осложнения для организма. По этой причине необходимо иметь направление на УЗИ от медика.

Напомним, ранее Верховный суд РФ не разрешил гражданам проходить УЗИ без направления врача. Суд принял данное решение после того, как рассмотрел жалобу пациентки, столкнувшейся с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления от специалиста.

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Стоматологи МОНИКИ начали лечить пациентов под общим наркозом
07 августа 2023, 15:28

Фото: Istockphoto / SbytovaMN

Стоматологическое лечение под общим наркозом стало доступным для пациентов Московского областного научно-­исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На базе дневного стационара работает отделение стоматологии для взрослых. Оно создано для лечения и удаления зубов у пациентов под наркозом. Лечение проводится с участием анестезиологической бригады. 
«Есть ряд состояний, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Это, например, психо-неврологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие патологии. Такие пациенты проходят обследование у профильных специалистов, и их направляют на стоматологическое лечение в амбулаторных условиях под наркозом», – рассказала заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Амхадова.  
Пациент пробуждается в палате, его состояние несколько часов контролируют анестезиологи и реаниматологи. Затем его выписывают или переводят на стационарное наблюдение.  Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. 

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#здоровье
#здравоохранение
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#стоматология
#пациент
#врачи
#московская область
#подмосковье
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В подмосковных парках в выходные проверили здоровье ещё более 500 человек
07 августа 2023, 14:14

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья в минувшие выходные проверили своё здоровье в 25 парках. Такой возможностью воспользовались ещё более 500 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей работали в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Люберцах и других городских округах. Медицинские специалисты будут работать в парках Подмосковья всё лето каждые выходные.
 
Ранее в министерстве сообщали, что в ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови, другие анализы. 
 
Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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Профессор Воробьёв: «Все травы настолько же полезны, насколько смертельно опасны»
07 августа 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/TatianaNurieva

Глава Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв заявил, что при приготовлении трав надо очень хорошо знать и понимать их действие.
«Дело в том, что все травы настолько же полезны, насколько вредны или смертельно опасны. Причём никто из нас точно не знает, что опасно, а что не опасно. Так, все знают, что борщевик опасен. Но борщевик абсолютно безопасен, его едят», — пояснил в беседе с «Царьградом» Воробьёв.

Тот же борщевик, по словам специалиста, становится ядовитым при воздействии световых лучей, провоцируя ожоги при воздействии солнца на поражённые участки кожи.
Воробьёв отметил, при самолечении необходимо хорошо знать, что можно и что нельзя принимать. Кроме того, сегодня сборы трав продаются в аптеках, поэтому необходимые растения можно без труда подобрать вместе со специалистом подобрать подходящий.

До этого телеведущая Елена Ханга раскрыла рецепт экзотического супа, который назвала танзанийским. Как передают «Дни.ру», в составе блюда есть алкоголь, поэтому его чрезмерное употребление вредит здоровью. Однако отмечается, что для приготовления пищи алкоголя используется немного.

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#сельское хозяйство
#растения
#здоровье
#питание
#врач
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В Лиге защиты пациентов выступили против запрета УЗИ без направления врача
В Лиге защиты пациентов объяснили запрет Верховного суда проходить УЗИ без направления врача
07 августа 2023, 12:40

Фото: IStock/zilli

Россиянка пожаловалась на отказ в проведении ультразвукового исследования (УЗИ) в частном учреждении без направления специалиста. Однако Верховный суд принял другую сторону и не разрешил россиянам проходить УЗИ без направления врача.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью «Радио 1» со ссылкой на закон напомнил, что направление к специалисту, в частности, к специалисту функциональной диагностики действительно можно получить только по назначению врача. Это требование распространяется как на государственные учреждения, так и на платные. Однако он подчеркнул, что такая система имеет ряд минусов.
 
«Есть ситуации, когда пациент лучше врача знает, что с ним происходит, знает, что ему надо УЗИ делать, и не всегда в таком случае нужно направление врача, это обременительная процедура. Ведь даже в Москве это не просто. Вы сначала должны приехать в одну поликлинику, но так как УЗИ в ней нет, через какое-то время вы должны поехать в другую поликлинику, где есть это УЗИ. А запись, например, расписана на две недели», — сказал Александр Саверский.
Собеседник отметил, что в некоторых клиниках можно не брать направление у терапевта, если оно было выдано ранее. Однако есть учреждения, которые требуют обращаться к первичному врачу каждый раз. Саверский уверен, такая бюрократия — это результат нехватки врачей и желания медиков заработать на пациентах. 

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#пациент
#узи
#врачи
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Стоматолог Золотницкий рассказал о влиянии зубов на здоровье сердца
07 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/PIKSEL

Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место в списке причин преждевременной смертности людей.
Главный внештатный специалист по стоматологии Депздрава Москвы Игорь Золотницкий рассказал «Ленте.ру» о связи между здоровьем сердца и зубов.
 
Плохое состояние полости рта, болезни дёсен увеличивают риск развития сердечных патологий. Воспаление в ротовой полости увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, что в свою очередь влияет на сердечные клапаны.
 
«Пациенты, имеющие на зубах желтый, коричневый или черный налет чаще других подвергаются появлению бляшек на стенках сосудов. А это приводит к развитию атеросклероза и другим тяжелым последствиям», — рассказал стоматолог Игорь Золотницкий.
По данным ВОЗ, после 45 лет бляшечные образования есть у 67% людей.
 
Чтобы уменьшить риск развития атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы, важно соблюдать правила индивидуальной гигиены полости рта и раз в 6 месяцев проходить обследование у врача-стоматолога.

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#зубы
#стоматолог
#здоровье
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В 2023 году отремонтируют ещё 51 объект здравоохранения
07 августа 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи.
На сегодняшний день специалисты проводят ремонтные работы в 80 объектах здравоохранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это и капитальный, и текущий ремонт. 
«Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здрава», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
На ремонт медицинских учреждений будет выделено свыше 700 миллионов рублей. 

В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.

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#здравоохранение
#больница
#поликлиника
#стационар
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Верховный суд решил запретить россиянам проходить УЗИ без направления врача
07 августа 2023, 10:56

Фото:istockphoto/Nature

Верховный суд РФ не разрешил гражданам проходить УЗИ без направления врача. Данный судебный акт разместили на сайте суда.
Суд принял данное решение после того, как рассмотрел жалобу пациентки, столкнувшейся с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления от специалиста.
 
Истица считает, что требование закона о получении предварительного меднаправления на УЗИ ограничивает её права. В иске было подчёркнуто, что закон обязывает специалиста, который выписывает направление, указывать место проведения процедуры, а это негативно сказывается на конкуренцию в области оказания медицинских услуг.
 
Позже в суд поступили письменные возражения от Минздрава, где сообщалось, что необходимо сохранить существующие нормы, чтобы обеспечить принципы безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд встал на сторону Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. Также министр отметил, что на международных форумах Минздрав видит «так называемый вау-эффект» от зарубежных специалистов после знакомства с российскими технологиями.

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#узи
#здоровье
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Подмосковье ищет медработников