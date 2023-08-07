В Долгопрудном врачи спасли онкобольного, проведя уникальную операцию

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Врачи больницы Долгопрудного удалили пациенту девять раковых опухолей и спасли ему жизнь в клинически сложном случае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
57-летний житель Саранска работал водителем в Долгопрудном. Несколько лет назад мужчине диагностировали саркому, он наблюдался у онколога. Две недели назад пациента экстренно доставили в долгопрудненскую больницу с симптомами перитонита – воспалением брюшины, которое часто заканчивается гибелью.
Пациента тщательно обследовали и срочно прооперировали. В ходе операции хирурги обнаружили девять опухолей в желудке и тонком кишечнике. Именно они и вызвали перитонит. Чтобы удалить все раковые опухоли, пришлось провести четыре оперативных вмешательства за неделю.
Кропотливый процесс требовал между операциями постоянного диагностического наблюдения. Сейчас благодаря слаженной работе хирургов, реаниматологов и диагностов мужчина чувствует себя нормально. В ближайшие дни он будет выписан на лечение по месту жительства.
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Пациента тщательно обследовали и срочно прооперировали. В ходе операции хирурги обнаружили девять опухолей в желудке и тонком кишечнике. Именно они и вызвали перитонит. Чтобы удалить все раковые опухоли, пришлось провести четыре оперативных вмешательства за неделю.
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Лора Луганская