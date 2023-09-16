В Доме правительства временно вводят масочный режим

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В Доме правительства РФ временно вводится масочный режим и иные меры профилактики из-за сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Напомним, Минздрав РФ разрешил клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» с измененным составом.
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Екатерина Коршунова