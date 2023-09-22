В Домодедове спасли пациентку с разорвавшейся кистой, содержавшей зубы и волосы

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«Команда сработала в течение так называемого «золотого часа» после разрыва кисты, когда обеспечивается самый высокий уровень выживаемости. Через три небольших прокола в животе мы извлекли кисту диаметром почти 15 см и её содержимое, разлившееся в брюшную полость. Помимо гнойных масс, это были зубы и внушительный сгусток волос», – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Домодедовской больницы Кирилл Овчинников.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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