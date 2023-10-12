В Домодедово спасли врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В домодедовскую больницу поступила пациентка с сильными болями брюшной полости и явными признаками интоксикации. По словам врачей она три дня лечилась дома «от отравления».
На момент поступления в приемный покой женщина находилась в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
Стоит отметить, что сейчас женщина находится на реабилитационном лечение под наблюдением врачей. Специалисты настоятельно рекомендуют систематически проходить диспансеризацию, а при хронических болезнях посещать профильного врача на регулярной основе.
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«У пациентки была диагностирована острая форма панкреатита - болезни поджелудочной железы - с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги совместно с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели 5 операций по удалению омертвевших тканей.<…> », – комментирует заведующий хирургическим отделением № 1 стационара № 2, врач-хирург высшей квалификационной категории Кирилл Овчинников.
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Мира Полтева