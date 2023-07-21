В домодедовской женской консультации внедрили новую практику приёма психолога

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В женской консультации новой поликлиники в домодедовском микрорайоне «Южный» работает психолог. Это новая практика в медицине, рассказала заведующая поликлиникой Марина Малина губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Глава региона побывал в открытом в декабре медучреждении.
«У нас в женской консультации работает психолог. То, что такой специалист ведёт приём именно в амбулаторных условиях, – новая практика в медицине. Он помогает не только будущим мамам, но и женщинам, у которых есть сомнения по поводу материнства. Важно, чтобы им встретился человек, который окажет психологическую помощь», – подлилась Малина.Она добавила, что каждый кабинет узкого специалиста в поликлинике оснащён своей процедурной.
«Это очень важно. Например, у уролога установлены такие аппараты, как цистоскоп и урофлоуметр. Раньше мы вынуждены были направлять пациентов в МОНИКИ или в федеральные центры. Сейчас обследование стало доступным при посещении поликлиники», – отметила главный врач.В медучреждении также оборудован дневной стационар по таким профилям, как терапия, эндокринология, кардиология, оториноларингология, хирургия и травматология. В августе туда планируют перевести дневной стационар из микрорайона «Авиационный» – это 28 коек. К сентябрю начнёт работу аптечный пункт.
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