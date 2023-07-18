В Дубне организуют круглосуточный травмпункт

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
«В нем будет оказываться помощь людям с полученными травмами, острыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Обратиться можно будет как самостоятельно, так и при транспортировке бригадой скорой помощи», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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