В Дубне открылся новый кабинет маммографии

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В подмосковной Дубне рядом со взрослой поликлиникой в Левобережье открыт передвижной цифровой кабинет маммографии.
Передвижной цифровой кабинет маммографии появился в Дубне благодаря содействию Министерства здравоохранения Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Устаревший аппарат маммографии заменили на современный новый.
На обследование по программе диспансеризации и профилактических осмотров направление дает врач или специалист отделения профилактики. Для самостоятельной записи на исследование молочных желез, нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной министерству здравоохранения Московской области. Давность прошлого исследования должна достигать более двух лет.
Маммография позволяет провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли.
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Устаревший аппарат маммографии заменили на современный новый.
На обследование по программе диспансеризации и профилактических осмотров направление дает врач или специалист отделения профилактики. Для самостоятельной записи на исследование молочных желез, нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной министерству здравоохранения Московской области. Давность прошлого исследования должна достигать более двух лет.
Маммография позволяет провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли.
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Алиса Сергиенко