В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве медкластеров России и Турции

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
Соглашение заключили председатель совета директоров Медицинского кластера OSTIM Ближневосточного центра предпринимательства и торговли Фатин Дагчинар, директор АНО «Центр изучения современной Турции» Амур Гаджиев, председатель Совета Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов и гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
Стоит отметить, что пятилетнее соглашение рассчитано на взаимодействие в развитии экспорта медицинских изделий, лекарств и БАДов между странами и реализацию совместных проектов.
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