В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве медкластеров России и Турции

Мальчик поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии с высокой температурой, вздутием живота и слабостью. Он отказывался от пищи. Врачи выявили у маленького пациента 15 инородных предметов в брюшной полости. Позже выяснилось, что это магниты. Потребовалось два часа, чтобы достать их.



В ходе хирургического вмешательства было выявлено шесть отверстий тонкого кишечника. Соединившись между собой, шарики привели к разрыву стенок кишки и к тяжёлому перитониту. Для такого маленького ребёнка это очень тяжёлая и опасная травма, отметили в ведомстве. В итоге все магниты были извлечены, а отверстия ушиты.



Однако из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью через четверо суток у пациента развился инфекционно-токсический шок. С помощью санитарной авиации малыша доставили в реанимацию МОНИКИ им. Владимирского для проведения интенсивной терапии и контроля состояния. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан.



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