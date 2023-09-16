В Дубне продолжается прививочная кампания

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Почти 6 тысяч жителей Дубны обезопасили себя от гриппозных осложнений, в том числе врачи, сотрудники администрации, коллективы школ и детских садов, а также работники крупных предприятий и организаций.
Отмечается, что привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» можно не только в будние дни, но и в субботу. Также можно сделать прививку от пневмонии. В клиниках Дубны имеется достаточное количество вакцин.
Сообщается, что заранее записаться на прививку можно по телефону 122, а также через личный кабинет на региональном портале «Госуслуги» или при личном обращении в поликлинику. Прививки выполняются бесплатно в рамках президентского проекта «Здравоохранение».
Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей
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Сообщается, что заранее записаться на прививку можно по телефону 122, а также через личный кабинет на региональном портале «Госуслуги» или при личном обращении в поликлинику. Прививки выполняются бесплатно в рамках президентского проекта «Здравоохранение».
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Екатерина Коршунова