В Дубне прошёл Марафон по донорству костного мозга

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне в рамках Всероссийского марафона «Давай вступай!» желающие смогли стать донорами костного мозга.
«Предложение организовать на нашей базе акцию донорства костного мозга прозвучало на Неделе охраны труда в Сочи <…> Разумеется, идея была поддержана и сегодня сотрудники медсанчасти, нашей ОЭЗ, жители города пришли, чтобы сдать кровь и стать участником Регистра доноров костного мозга», - поделился заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков.
С 10 утра в рамках марафона около 200 потенциальных доноров костного мозга вошли в федеральный реестр. Кроме этого, более 50 сотрудников предприятия и жители Дубны прошли диспансеризацию.
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