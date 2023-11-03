В Дубне расширили спектр плановых операций в новом сосудистом центре

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В новом сосудистом центре МСЧ №9 расширяется спектр плановых операций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Команда специалистов установила новые кардиостимуляторы трем пациентам. Аппарат прослужит новым владельцам более 10 лет и улучшит работу их сердечно-сосудистой системы.
Стоит отметить, что на данный момент пациентам ставят однокамерные и двухкамерные кардиостимуляторы. В дальнейшем планируют начать имплантировать и трехкамерные.
Кроме этого, также пациенты смогут проходить исследования методом магнитно-резонансной томографии, так как приборы МРТ совместимы с работой кардиосттимуряторов.
Также в сосудистом центре МСЧ №9 проконсультироваться и встать на наблюдение у врача могут жители Дубны, которые ставили аппараты в других медучреждениях.
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Стоит отметить, что на данный момент пациентам ставят однокамерные и двухкамерные кардиостимуляторы. В дальнейшем планируют начать имплантировать и трехкамерные.
Также в сосудистом центре МСЧ №9 проконсультироваться и встать на наблюдение у врача могут жители Дубны, которые ставили аппараты в других медучреждениях.
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Мира Полтева