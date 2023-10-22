В Дубне состоялась акция «Здоровая суббота»

Фото: Максим Тихомиров
Акция «Здоровая суббота» прошла на базе МСЧ №9 ФМБА России.
Пациентов принимали врачи Медсанчасти-9, сотрудники клиники «ДНК», учреждений ФМБА России.
Все пациенты, причём не только прикрепленные к МСЧ-9, могли получить консультацию у 29 специалистов (неврология, кардиология, эндокринология, гастроэнтерология и др.). У всех желающих была возможность пройти вакцинацию, диспансеризацию, ЭКГ, УЗИ, компьютерную томографию, а также маммографию, флюорографию, лабораторные исследования крови. Пациентам предлагали легкий завтрак и кислородные коктейли. Для детей была организована игровая зона.
Было зарегистрировано 671 посещение; 19 человек пригласили на дальнейшее обследование, а 30 человек будут лечиться в дневном или круглосуточном стационаре МСЧ-9.
Руководитель Медико-санитарной части №9 ФМБА России Ирина Ларионова рассказала, что такие приемы будут проводить регулярно.
Читайте также:
Подмосковные врачи прооперировали девушку, получившую травму на занятиях танцами
В селе Сокольниково под Можайском в 2025 году откроют ФАП
В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ
Все пациенты, причём не только прикрепленные к МСЧ-9, могли получить консультацию у 29 специалистов (неврология, кардиология, эндокринология, гастроэнтерология и др.). У всех желающих была возможность пройти вакцинацию, диспансеризацию, ЭКГ, УЗИ, компьютерную томографию, а также маммографию, флюорографию, лабораторные исследования крови. Пациентам предлагали легкий завтрак и кислородные коктейли. Для детей была организована игровая зона.
Руководитель Медико-санитарной части №9 ФМБА России Ирина Ларионова рассказала, что такие приемы будут проводить регулярно.
Читайте также:
Подмосковные врачи прооперировали девушку, получившую травму на занятиях танцами
В селе Сокольниково под Можайском в 2025 году откроют ФАП
В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ
Мария Фирсова