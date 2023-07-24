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В Дубне в День города спасли пожилого местного жителя

24 июля 2023, 10:12

Фото: администрация г. о. Дубна

Дубненские врачи в День города спасли жизнь 84-летнего местного жителя. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
«Как и многие горожане, он пришел в Парк семейного отдыха, где был развёрнут Городок здоровья. Однако во время консультации кардиолога самочувствие пожилого человека резко ухудшилось: возникли давящие боли по типу стенокардии, поднялось давление, пульс участился до 110 ударов в минуту», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.
Руководитель сосудистого центра медсанчасти №9 ФМБА Виталий Андреев оценил ситуацию, и пациента на реанимобиле доставили в это лечебное заведение.


Врачи выполнили диагностику и выявили у пациента многососудистые поражения коронарных артерий. Было принято решение о стентировании инфаркт-зависимой артерии. После операции пациент в стабильном состоянии поступил в реанимацию. Теперь ему предстоит лечение в отделении кардиологии.

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#Московская область
#Подмосковье
#Дубна
#врачи
#здоровье
#День города
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Врач общей практики Горина предостерегла от ошибок при промывании носа
24 июля 2023, 05:39

Фото: iStock/Toxitz

Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала о распространенных ошибках, которые люди совершают при промывании носа. Информацию об этом опубликовала «Газета.ру».
По словам врача, промывать нос морской водой действительно можно: это помогает снять отек, облегчить заложенность и увлажнить слизистую оболочку. Но в некоторых случаях лучше предварительно проконсультироваться с оториноларингологом, поскольку если внутри носа существуют какие-либо нарушения, — например, заложенность носа, наличие новообразований или полипов или кривизна  носовой перегородки, — то солёная вода, попав не туда, куда нужно, может в итоге вызвать воспаление уха (отит).

Елена Горина также подчеркнула, что для промывания носа нужно использовать специальные растворы морской воды, а не делать это водой непосредственно из моря во время купания. Дело в том, что в ней, как правило, присутствуют посторонние примеси,песок и невидимый мусор. И если такая вода попадет в носоглотку, это может закончиться воспалением либо кишечными инфекциями.

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#советы врача
#здоровье
#промывание носа
#Елена Горина
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Москва снова атакована беспилотниками
SHOT: Жители разных районов Москвы сообщают о взрывах над городом
24 июля 2023, 04:05

Фото: iStock/Sergafa

Над Москвой снова слышны взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает об обнаружении осколков беспилотника на Комсомольском проспекте столицы, недалеко от здания Министерства обороны. Сейчас там машины полиции и скорой, а движение по проспекту в сторону области перекрыто (об этом сообщил столичный Дептранс).



В свою очередь, Telegram-канал «360tv» сообщает о взрыве в офисном здании на улице Лихачева, в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. В данный момент информации о погибших и пострадавших нет. На место следуют экстренные службы.



Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.

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#Москва
#беспилотники
#атака
#взрывы
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The Voice mag: Сидение на полу продлевает жизнь
24 июля 2023, 01:54

Фото: iStock/shironosov

Британские ученые выяснили, что такое простое физическое упражнение, как сидение на полу (и последующий подъем с него) способно довольно существенно продлить человеку жизнь. Об этом сообщает издание The Voice mag.
Результаты соответствующего исследования показали, что умение вставать с пола является предиктором (то есть предрасположенностью) долголетия среди лиц от 51 года до 80 лет. Соответственно те, кто выполняет это упражнение медленно и с трудом, имеют меньше шансов на долгую жизнь.

Кроме того, выяснили британские ученые, привычка сидеть на полу помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.

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#Великобритания
#здоровье
#сидение на полу
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Лондонские учёные нашли ягоду, которую обязательно нужно употреблять пожилым людям
23 июля 2023, 20:04

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Пожилым людям обязательно нужно употреблять чернику, поскольку она оказывает положительное влияние на мозг и сосуды. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Лондона, сообщает журнал The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Исследователи решили найти способ предотвратить изменения, с которыми сталкиваются пожилые люди. В частности, это сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, а также когнитивные нарушения.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 65 до 80 лет. Их поделили на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой – порошок из черники. В итоге выяснилось, что у людей, употреблявших чернику, начали наблюдаться положительные изменения в работе кровеносных сосудов и центральной нервной системы.

Благодаря антоцианам, содержащимся в этой ягоде, происходит нейтрализация в организме действия свободных радикалов и подавление роста раковых образований. Кроме того, именно этот компонент придаёт чернике яркий окрас, поэтому все овощи и фрукты насыщенных цветов полезны для организма.

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#черника
#здоровье
#медицина
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В Ленинградской области опасаются распространения холеры
23 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Md Babul Hosen

Медики Ленинградской области проверяют пробы на наличие холерного вибриона у трех человек. Все трое ранее имели контакты с заболевшими в Тамбовской области.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что до момента получения результатов исследований люди будут находиться на домашнем карантине. Клинические проявления симптомов у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшими, в настоящее время отсутствуют, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В конце прошлой недели в общежитии для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у гражданина Индии, прибывшего на заработки, были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, схожие с симптомами холеры. Позже к нему присоединился еще один заболевший, прибывший в Россию тем же самолетом. Региональный Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия. До выявления и проверки всех контактных лиц администрация Тамбова ввела запрет на купание  в водоемах, ловлю рыбы и использование воды из реки.

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#холера
#ленобласть
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#тамбовская область
#вибрион
#карантин
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Премьер-министру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор
23 июля 2023, 11:29

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщает радиостанция Kan.
В настоящее время состояние политика оценивается как хорошее, но точная дата выписки из больницы пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 73-летний премьер-министр Израиля был госпитализирован из крупнейшей синагоги Иерусалима, где ему стало плохо из-за обезвоживания. Политику провели полное обследование, чтобы исключить патологии. В результате, был имплантирован прибор для отслеживания частоты сердечных сокращений.

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#здоровье
#премьер-министр
#Израиль
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Врач-диетолог Королева рассказала о вреде обезжиренных продуктов
23 июля 2023, 03:37

Фото: iStock/Wirestock

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала россиянам, чем могут быть опасны обезжиренные продукты, сообщает телеканал «Москва 24». По ее словам, проблемы со здоровьем в результате их употребления связаны с тем, что в таких продуктах отсутствуют животные жиры, необходимые для организма.
«Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам», — отметила врач.

Часто в обезжиренные продукты добавляют гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры, которые гораздо вреднее. Они могут вызвать холестериновые бляшки, проблемы с сердцем, сосудами, печенью, поджелудочной и даже рак.

Маргарита Королева объяснила, что без животных и растительных жиров человеку нельзя, так как от их поступления зависит качество кожи и волос, а также слаженная работа всех систем и функций организма, включая репродуктивную, образование витамина D и желчных кислот, а также, что еще важнее — работа головного мозга, который более чем на треть состоит из жира.

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#терапевты
#диетология
#обезжиренные продукты
#Маргарита Королева
#обезжиренные продукты
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РИА Новости: Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
23 июля 2023, 01:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В ночь на воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по имплантации ему кардиостимулятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
Премьер Израиля также и сам подтвердил информацию о предстоящем хирургическом вмешательстве, выложив соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

«Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что у меня должен быть кардиостимулятор и что я должен сделать это уже сегодня ночью», — объяснил Нетаньяху (цитата по Reuters).

Неделю назад израильское издание Издание Walla со ссылкой на собственные источники сообщило, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли на неотложке в госпиталь «Шеба» в пригороде Тель-Авива. Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием.

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#Израиль
#Биньямин Нетаньяху
#операция
#кардиостимулятор
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В Бурятии офтальмохирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку
22 июля 2023, 18:22

Фото:istockphoto/Wavebreakmedia

Медики Республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали 100-летнюю пациентку.
«Московский Комсомолец» пишет, что 100-летнюю женщину госпитализировали с катарактой.
 
Сама операция и восстановление прошли успешно. Женщина уже выписана и находится дома в удовлетворительном состоянии.
 
Жительница Бурятии раскрыла секрет своего долголетия: «Я никогда не курила и не употребляла алкоголь. Нужно двигаться, чтоб организм работал. Ведь раньше все было вручную, без машин — огород, хозяйство, домашний скот», —рассказала женщина.

Ранее 100-летняя жительница Великобритании назвала любовь к чаю секретом своего долголетия

StokeonTrentLive сообщает о жительнице Великобритании, которая отпраздновала свой 100-летний день рождения и поделилась секретом долголетия, рассказав о своем увлечении чаем. Женщина по имени Ирен Спростон, проживающая в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отмечала свой вековой юбилей 19 июня. Несмотря на свой внушительный возраст, Ирен продолжает жить в своем собственном доме, куда в этот день съехались родные и друзья, чтобы поздравить её. У дамы есть четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.

На вопрос о том, в чем заключается её секрет долголетия, Спростон с энтузиазмом рассказала о своей страсти к чаю, указав точное количество этого напитка, которое, по её мнению, необходимо употреблять.

«Мой секрет долгой жизни — это восемь чашек чая в день», - заявила она.
Ирен не употребляет спиртные напитки, и в честь своего дня рождения она вместе с гостями отпраздновала, выпив чашку своего излюбленного чая Typhoo.

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