В Дубне в День города спасли пожилого местного жителя

Фото: администрация г. о. Дубна
Дубненские врачи в День города спасли жизнь 84-летнего местного жителя. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
«Как и многие горожане, он пришел в Парк семейного отдыха, где был развёрнут Городок здоровья. Однако во время консультации кардиолога самочувствие пожилого человека резко ухудшилось: возникли давящие боли по типу стенокардии, поднялось давление, пульс участился до 110 ударов в минуту», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.Руководитель сосудистого центра медсанчасти №9 ФМБА Виталий Андреев оценил ситуацию, и пациента на реанимобиле доставили в это лечебное заведение.
Читайте также:
Три команды выступили на фестивале фейерверков «Большая Волга» в Дубне
Темпы строительства жилых домов в Дубне соответствуют графику
В отделении гемодиализа Дубненской больницы создадут комфорт для пациентов и медиков
Лора Луганская