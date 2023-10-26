В Дубне в медкомплексе установили специальное оборудование для лечения варикоза

Фото: istockphoto /Aliaksandr Litviniuk
Специальное оборудование для эндовазальной лазерной облитерации вен нижних конечностей установлено в МСЧ №9 ФМБА России. Наличие такого оборудование поможет лечить варикоз без госпитализации пациентов.
Стоит отметить, что на данный момент в медсанчасти проводят только плановые операции. После открытия отделения сосудистой хирургии их будут проводить также и в экстренном порядке.
Читайте также:
В Дубне синтезировали новый изотоп элемента из таблицы Менделеева
«Моржи» открыли сезон на пляже Дубны
В Дубне впервые прошёл фермерский праздник «Экофест»