пресс-служба Дубны
В начале года в Дубненской горбольнице появился магнитно-резонансный томограф в рамках региональной программы по замене тяжелого аналогового оборудования на современное, цифровое.
С помощью нового магнитно-резонансного томографа медики провели уже 2,5 тысяч исследований, которые позволили выявить серьёзные заболевания.
Направление на МРТ при наличии показаний можно получить на приеме у лечащего врача.
Оснащение подразделений больницы диагностическим медоборудованием продолжается и сейчас. В областной Минздрав направлены заявки на флюорограф и маммограф.
Ранее более 3 тысяч человек посетили Городки здоровья, которые работали в сквере Ветеранов и Парке семейного отдыха в Дубне в субботу. Такие мероприятия в День города уже стали традиционными, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
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Направление на МРТ при наличии показаний можно получить на приеме у лечащего врача.
Ранее более 3 тысяч человек посетили Городки здоровья, которые работали в сквере Ветеранов и Парке семейного отдыха в Дубне в субботу. Такие мероприятия в День города уже стали традиционными, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
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Мария Фирсова