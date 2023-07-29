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В Дубненской горбольнице появился магнитно-резонансный томограф

29 июля 2023, 17:23

пресс-служба Дубны

В начале года в Дубненской горбольнице появился магнитно-резонансный томограф в рамках региональной программы по замене тяжелого аналогового оборудования на современное, цифровое.
С помощью нового магнитно-резонансного томографа медики провели уже 2,5 тысяч исследований, которые позволили выявить серьёзные заболевания.

Направление на МРТ при наличии показаний можно получить на приеме у лечащего врача.


Оснащение подразделений больницы диагностическим медоборудованием продолжается и сейчас. В областной Минздрав направлены заявки на флюорограф и маммограф.

Ранее более 3 тысяч человек посетили Городки здоровья, которые работали в сквере Ветеранов и Парке семейного отдыха в Дубне в субботу. Такие мероприятия в День города уже стали традиционными, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

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#дубна
#мрт
#медицина
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Ученые выяснили, что поможет снизить риск возникновения некоторых видов рака на 32%
29 июля 2023, 12:25

Фото:istockphoto/Popartic

Ученые из Университета Сиднея выяснили, что 4,5 минуты активной деятельности ежедневно помогут снизить риск некоторых видов рака на 32%.
Данное исследование было опубликовано в журнале JAMA Oncology. В эксперименте поучаствовали более 22 398 человек. Их средний возраст был равен 62 годам. Они носили устройства для отслеживания ежедневной активности и не занимались тренировками.

7 лет спустя учёные оценили заболеваемость раком у участников с разным уровнем активности. Анализы показали, что всего 4-5 минут энергичной физической активности во время повседневных задач снижали общий риск рака на 18%, а риск видов рака, которые связанны с недостаточной активностью — на 32%.
 
Предыдущие исследования выяснили, что взрослые, не занимающиеся спортом, подвержены повышенному риску развития рака молочной железы, эндометрия и толстой кишки.
 
Прерывистая физическая активность- это всплески активности около минуты, которые заставляют учащаться дыхание. Это может быть активная работа по дому, переноска тяжелых сумок из магазина, прогулка или энергичные игры с детьми.
 
Ученые связывают такой эффект активности с улучшением чувствительности к инсулину и снижением хронического воспаления.

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#рак
#онкология
#здоровье
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Профессор Шамин рекомендовал снимать солнцезащитные очки в помещении
29 июля 2023, 11:32

Фото:istockphoto/PeopleImages

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендуют россиянам снимать солнцезащитные очки в помещении.
«Лента.Ру» пишет, что солнцезащитные очки защищают глаза от воздействия ультрафиолета, но носить данный аксессуар нужно правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.
 
Любая коррекция света, устанавливаемая для глаз, —  насилие над органами чувств, объясняет Шамин. Постоянное ношение очков приведёт к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и не сможет адекватно воспринимать цветовую гамму.
 
«Иногда красочные линзы становятся причиной дорожных аварий. Световые очки могут препятствовать правильному восприятию светофоров и других важных знаков»,- говорит профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.
Профессор рекомендует не носить водителям какие-либо затемненные очки. Даже пешеходы могут неадекватно увидеть сигнал светофора, предупреждает Роман Шамин.

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#очки
#солнце
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Заболеваемость гепатитом С в Московской области за десятилетие снизилась втрое
28 июля 2023, 18:54

Фото: Istockphoto / Shidlovski

За 10 лет заболеваемость гепатитом С в Подмосковье удалось снизить в три раза. Такие данные привёл главный гепатолог Московской области Павел Богомолов.
«Если 10 лет назад заболеваемость составляла 22 случая на 100 тыс человек, то сегодня этот показатель равен 7,8. Этого удалось добиться благодаря широкому охвату скринингом, повышению доступности лечения, развитию сети учреждений, где оказывают медицинскую помощь пациентам с гепатитом С», – сказал Богомолов
Он отметил, что в Московской области проводится масштабная работа по профилактике заболевания, его раннему выявлению и эффективному лечению.
 
Так, если 10 лет назад помощь пациентам с гепатитом С оказывали только в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, то сегодня получить лечение можно в 17 больницах на местах. Кроме того, реализован механизм телемедицинских консультаций. Пациенту больше не нужно ехать в МОНИКИ для подтверждения диагноза и консультаций врача. Московская область стала первым регионом России, где внедрили такую практику.
 
28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит С – это вирусное заболевание, поражающее печень. Самые распространённые способы передачи – через кровь, а также половым путём.

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#здравоохранение
#здоровье
#гепатит
#подмосковье
#московская область
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Кардиолог Конев рассказал о вреде энергетиков
28 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Stockah

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о вреде энергетических напитков.
Энергетики запрещено продавать несовершеннолетним, однако они очень популярны среди подростков. Также их часто употребляют студенты во время сессий и взрослые люди, загруженные работой.

Врач рассказал, что энергетики в первую очередь вредят нервной системе. Её постоянная стимуляция приводит к истощению.

Бодрящие напитки приводят к атеросклерозу и аритмии, которая может привести к внезапному летальному исходу. Также начинают проявляться хронические заболевания, которые до этого никак не выражались.

Употребление энергетиков вызывает нервные, психические и кардиологические заболевания, подчеркнул Конев в беседе с Общественной службой новостей.

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#врач
#напитки
#заболевания
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Врач Абакумов рассказал, как тревога приводит к появлению заболеваний
28 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/demaerre

Врач доказательной медицины Олег Абакумов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о связи тревоги и заболеваний.
Во время длительной тревожности, начинает активнее работать амигдала – часть мозга, отвечающая за реакцию организма на опасность. Это сопровождается поступлением в кровь адреналина, норадреналина и кортизола, которые пытаются устранить якобы появившуюся угрозу.

Из-за постоянного стресса, этот процесс усиливается, и защита превращается в разрушение. Абсолютно здоровый человек, без предрасположенностей, начинает страдать от бронхиальной астмы, гипертонии, атопического дерматита, язвенных заболеваний и др.

Врач в интервью «Вести Подмосковья» посоветовал чётко распределять свои дела, чтобы не беспокоиться лишний раз и точно знать, что делать. Так уйдёт лишняя тревожность, а вслед за ней и болезни.

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#здоровье
#тревога
#врач
#заболевания
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Oncotarget: Найден способ защитить онкологических больных от истощения
28 июля 2023, 16:50

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Кахексия — крайнее истощение организма — часто встречается у онкологических больных и ухудшает течение болезни и качество жизни. Ученые из Научно-исследовательского института Бекмана выяснили, что молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты KIAA0930 может быть ответственна за истощение у больных раком.
Такое истощение не поддавалось ранее лечению и значительно снижало шансы на выздоровление. Ученые блокировали молекулу KIAA0930 в раковых клетках и выяснили, что мышечные клетки, обработанные средой с нейтрализованной клеткой KIAA0930 остались здоровыми и не подверглись атрофии. Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом журнале онкологии и исследований рака Oncotarget.

Кроме того, блокирование гена, который отвечает за выработку KIAA0930, предотвратило уменьшение массы и площади передней большеберцовой мышцы у подопытных мышей. Ученые продолжают поиски молекулярных механизмов для разработки препаратов, способных предотвратить развитие кахексии.

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#ученые
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#онкология
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Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет людей к вакциноуправляемым инфекциям
28 июля 2023, 15:47

Фото: istockphoto/PBFloyd

Специалисты Роспотребнадзора в настоящее время исследуют иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям. В дальнейшем планируется также изучение иммунитета к тем заболеваниям, вакцин от которых пока не существует.
Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что данное исследование продолжается уже четвертый год, передает РИА Новости.

«С июня 2020 года идет постоянный мониторинг в этой области. В настоящее время к одной инфекции — к коронавирусной, мы подключили... абсолютно все вакциноуправляемые инфекции в РФ», — сказала Попова во время выступления на сессии саммита «Россия -Африка».

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что следующим этапом исследований станет изучение тех инфекций, против которых пока не существует вакцин. По словам Анны Поповой, такие исследования дадут возможность точно оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране и давать более точные прогнозы заболеваемости.

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#исследование
#анна попова
#мониторинг
#рф
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Жителей Подмосковья пригласили проверить здоровье на выходных в 21 парк
28 июля 2023, 15:22

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье в предстоящие входные, 29 и 30 июля, вновь пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». На этот раз выездные бригады врачей будут работать в 21 городском парке, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Акция позволяет сдать анализы и получить консультацию врача, не посещая поликлинику. Такой возможностью уже воспользовались более 4 тыс человек.


 
Пациентам предложат пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациента направят в поликлинику на более углублённое обследование. 
 
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.

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#пациенты
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Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
28 июля 2023, 13:39

Фото: istockphoto/kotoffei

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов отметил, что в настоящее время разработаны и применяются такие препараты, которые способны полностью излечить пациента с гепатитом С за два-три месяца.
Это стало возможным благодаря современным достижениям в области вирусологии и молекулярной биологии, подчеркнул эксперт. Произведенная учеными расшифровка вируса и тщательное изучение его белков позволили разработать очень эффективные препараты, которые воздействуют непосредственно на вирус и за два-три месяца полностью избавляют человека от заболевания, передает ТАСС.

Сегодня, 27 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит — это воспаление печени, при котором разрушаются ее клетки. Последние достижения медицины и фармацевтики позволяют эффективно бороться с этим опасным вирусом и быстро излечивать пациентов, которых еще недавно сочли бы безнадежными.

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